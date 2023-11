Napoli, vento fino a 100 chilometri orari: scoperchiato il tetto del Circolo Ilva a Bagnoli I disagi del maltempo a Napoli: nella notte, le forti raffiche di vento hanno provocato notevoli danni al Circolo Ilva a Bagnoli, periferia Ovest della città.

A cura di Valerio Papadia

Non solo pioggia e temporali: da questa notte Napoli sta facendo i conti anche con le forti raffiche di vento che, in alcuni momenti, hanno raggiunto anche i 100 chilometri all'ora, causando non pochi danni. È il caso del Circolo Ilva di Bagnoli, associazione sportiva che sorge all'ombra dell'ex acciaieria dismessa alla periferia occidentale di Napoli: le forti raffiche di vento che hanno sferzato la città soprattutto questa notte hanno scoperchiato il tetto di una parte della struttura e fatto volare lamiere, gazebo, sedie e tavolini.

"Il danno maggiore è nella palestra e nella parte terminale del canottaggio, edifici fronte mare. Attualmente piove all'interno dei due spazi, stiamo provando a proteggerli come possibile in vista delle previsioni meteo catastrofiche che si prospettano per sabato e domenica, quando entrerà certamente molta acqua, visto che i primi interventi non saranno possibili prima di lunedì" hanno spiegato a Fanpage.it i responsabili della struttura.

"Probabilmente se le condizioni lo consentiranno . concludono – si inizierà ad operare già nella mattina di sabato, ma la struttura resterà inaccessibile per tutto il fine settimane. Al momento bisogna solo mettere tutto in sicurezza, rimuovere le lamiere pericolose e rifare un cordolo in ferro per i nuovi pannelli. Il danno è notevole".

Danni causati dal maltempo si sono registrati anche a Fuorigrotta, dove nella notte è stata danneggiata una struttura del Baloon Museum alla Mostra d'Oltremare, inducendo gli organizzatori a sospendere l'evento. Nel primo pomeriggio, invece, un albero è crollato in strada in via Santa Lucia, sfiorando scooter e auto in sosta.