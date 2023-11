Maltempo a Napoli, crolla un albero in via Santa Lucia: sfiorati scooter e auto La pioggia e il vento che da questa notte stanno falcidiando Napoli hanno causato danni in città: un albero è crollato in via Santa Lucia, proprio davanti la sede della Regione Campania.

A cura di Valerio Papadia

Dalle prime ore di oggi, venerdì 3 novembre, Napoli sta facendo i conti con il maltempo: pioggia, veri e propri temporali, ma anche forti raffiche di vento, stanno falcidiando la città: diversi i danni provocati dall'allerta meteo, che è stata prorogata dalla Protezione Civile fino alla mattinata di domani. In via Santa Lucia, proprio davanti alla sede della Regione Campania, un albero è crollato in strada intorno alle 14, sfiorando scooter e automobili in sosta: per fortuna, non si segnalano danni a cose e soprattutto a persone, dal momento che, soprattutto a quell'ora, via Santa Lucia è molto trafficata, vista la presenza di numerosi uffici e di turisti che si dirigono verso il Lungomare.

I disagi per il maltempo, a Napoli, non si localizzano purtroppo soltanto nel borgo a due passi dal mare: ingenti danni si sono registrati a Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest della città. A farne le spese il Baloon Museum, ospitato alla Mostra d'Oltramare: una delle tre strutture che ospitano la manifestazione, questa notte, è stata fortemente danneggiata e resa inagibile dal maltempo, tanto da indurre l'organizzazione a interrompere l'evento.

"Invitiamo i possessori di biglietto a non recarsi presso la struttura. Presto lo staff del Balloon Museum comunicherà come riconvertire i biglietti o chiederne il rimborso. Nessun incidente è accorso alle persone, ma la struttura non sarà in grado di ospitare il pubblico fin quando il danno non verrà riparato. Per il momento non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni" ha fatto sapere, in una nota, la Mostra d'Oltremare.