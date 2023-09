Napoli-Udinese allo Stadio Maradona, per i disabili ci saranno tutti i 258 biglietti riservati Vertice tra SSC Napoli, TicketOne e Comune sui posti riservati ai tifosi disabili allo Stadio di Fuorigrotta: saranno aumentati di 6 volte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per la partita Napoli-Udinese del 27 settembre 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona ci saranno tutti i 258 posti disponibili riservati agli spettatori disabili. Lo hanno assicurato la SSC Napoli e la società TicketOne nel corso di un incontro con il Comune di Napoli, i consiglieri comunali e l'associazione Assoutenti avvenuto ieri pomeriggio.

Sembra chiudersi positivamente, quindi, la querelle scoppiata ad inizio campionato sui posti riservati ai diversamente abili messi in vendita per le partite casalinghe del Napoli nell'ex San Paolo. Per il match con il Sassuolo che ha aperto la stagione agonistica 2023-24, infatti, sono stati solo 40 i biglietti destinati ai tifosi azzurri disabili, stessa cosa con la partita successiva con la Lazio, nonostante il Comune lo scorso anno avesse fatto i lavori di adeguamento che avevano portato la capienza dei posti per i disabili a 258.

Vitelli (Pd): "Pieno accesso ai disabili per Napoli-Udinese"

Una problematica evidenziata dalle associazioni dei disabili e dai consiglieri comunali, alla quale sembra che finalmente si sia trovata una soluzione. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Maria Grazia Vitelli (Pd), che in una nota scrive: "Per Napoli-Udinese pieno accesso ai tifosi disabili. Buone notizie per i tifosi azzurri diversamente abili: i 258 posti dello Stadio Maradona loro riservati finalmente ci saranno e saranno disponibili per la sfida del 27 settembre tra Napoli – Udinese".

"Nel corso del confronto – prosegue Vitelli – abbiamo sottolineato l'annoso e frustrante problema dell'acquisto dei tagliandi online. La risposta dei rappresentanti di SSC Napoli e TicketOne è stata esaustiva, offrendo tutte le indicazioni e i passaggi per una procedura dedicata e semplificata. I dettagli saranno ufficializzati nei prossimi giorni e spiegati attraverso comunicazioni della stessa azienda e della SSC Napoli".

Vitelli infine sottolinea "l'impegno dell'amministrazione, in particolare dell'Assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante e dell’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, nel venire incontro alle sacrosante sollecitazioni dei tifosi diversamente abili. Lo stadio Maradona deve essere la casa di tutti i napoletani, finalmente presto tornerà a esserlo".