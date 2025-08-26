Napoli, turisti vanno in mare e gli rubano di tutto in spiaggia a Mappatella Beach

Repertorio

Hanno fatto un bagno in mare di appena cinque minuti: quanto bastasse per non ritrovare più nulla una volta tornati ai loro asciugamani. Questo il racconto di due giovani turisti russi, che hanno raccontato il tutto a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Borrelli si trovava in spiaggia per un sopralluogo, quando è stato avvicinato dai ragazzi, che gli hanno denunciato la vicenda.

"Ci siamo allontanati per soli cinque minuti per fare un bagno, quando siamo tornati non c'era più nulla", hanno raccontato. Magro il bottino: vestiti, occhiali da sole e la card dell'albergo. Questo perché i ragazzi hanno lasciato in camera, prudentemente, denaro e cellulari. Ma l'episodio getta un'ombra sul fatto che la spiaggia libera sia spesso presa di mira da ladri che approfittano di chi è in mare per colpire pressoché indisturbati.

"Da tempo chiediamo l'istituzione di una task force di polizia dedicata, che garantisca sicurezza e presidi sulle spiagge pubbliche di Napoli e nei luoghi di maggiore affollamento e pericolo", ha spiegato Borrelli, che ha aggiunto: "Una città a vocazione turistica come la nostra non può offrire ai visitatori lo spettacolo di furti continui in luoghi simbolo, come troppo spesso accade a Mappatella Beach. Nei giorni scorsi", ha ricordato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, "un blitz delle forze dell'ordine ha portato alla luce un vero e proprio deposito di merce rubata e attrezzi da scasso nascosti nella parte interdetta della Villa Comunale. Bisogna stare col fiato sul collo dei criminali, assicurando pene certe e contrastando il senso di impunità dilagante. Napoli deve essere una città sicura e accogliente per chi ci vive e per chi viene a visitarla", ha concluso Borrelli.