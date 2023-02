Napoli, treno della Circumflegrea investe auto: il passaggio a livello non si era chiuso

L’incidente in via Nino Rota a Pianura attorno alle 17,30. Il treno proveniva da Montesanto. Il conducente dell’auto sta bene.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Un'auto è stata investita da un treno della Circumflegrea oggi pomeriggio, attorno alle 17,30, a Pianura, quartiere nord-occidentale di Napoli. La macchina stava attraversando un passaggio a livello che non si era ancora chiuso del tutto, quando è sopraggiunto il convoglio, proveniente da Montesanto, che l'ha urtata, danneggiandola. Per fortuna il conducente del veicolo sta bene. Le foto dell'incidente sono state pubblicate da Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza.

Sulla vicenda è intervenuta anche la società Eav, che gestisce la linea Circumflegrea, che in una nota ha spiegato che:

Il treno 5172 partito da Montesanto alle 17,12 è giunto ala stazione di Pianura della linea Circumflegrea alle ore 17,35 circa. Dopo aver effettuato regolarmente servizio viaggiatori è ripartito e, nel transitare sul passaggio a livello di via Astroni, ha urtato un'auto che stava attraversando il passaggio a livello, il cui addetto non aveva ultimato la chiusura delle barriere.

E, ancora:

"Chi vive tra via Stadera e Nazionale delle Puglie non ha più servizi e trasporti": la lettera del residente

Da oltre tre anni c'è una interlocuzione, purtroppo infruttuosa, con la IX Municipalità per la chiusura del passaggio a livello con la contestuale trasformazione in strada pubblica di via Nino Rota. Ciò consentirebbe agli occupanti delle vicine abitazioni di raggiungere le stesse senza attraversare il passaggio a livello.