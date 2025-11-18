Napoli, tassista salva passeggero con infarto: corsa disperata in ospedale con l’aiuto della polizia

Passeggero con infarto sale a bordo di un taxi a Napoli, il tassista lo salva con una corsa disperata in ospedale, grazie alla staffetta della Polizia. L'eroico salvataggio è avvenuto il 12 novembre scorso, ma se ne è appreso solo oggi, grazie alla segnalazione del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). "Sono un tassista – ha raccontato il conducente a Borrelli – Un signore, mentre stava in auto, ha avuto un infarto e grazie a me e alle forze dell’ordine, che ho chiamato tempestivamente, siamo riusciti a portarlo in ospedale". Il paziente è stato trasportato, infatti, in tempi record al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stato sottoposto subito agli interventi salva-vita.

Corsa disperata all'ospedale San Paolo: il passeggero si è salvato

Il protagonista della storia si chiama Gennaro Chiaiese, tassista 37enne napoletano. Mercoledì scorso, mentre era in servizio allo stazionamento di piazza Vittoria, ha caricato un passeggero con un infarto in corso. L'uomo sale a bordo e con molta calma, avvisa il conducente di stare male e che è in stretto contatto con il cardiologo per il da farsi. Immediatamente il taxi parte alla volta dell'ospedale più vicino. Ma c'è traffico e nonostante il tassista sia abile ed esperto, non può infrangere le regole del codice della strada.

Il tempo stringe. Il tassista riesce a mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Spiega cosa stia succedendo e immediatamente viene raggiunto da una volante della Polizia di Stato. L'auto delle forze dell'ordine si fa largo nel traffico napoletano a sirene spiegate, facendo breccia per far passare il taxi. In pochi minuti, la staffetta arriva all'ospedale San Paolo, dove il passeggero viene preso in carico al Pronto Soccorso. Il tassista, terminato il suo turno in strada, più tardi è tornato anche in ospedale per sapere come stesse il suo passeggero e i medici lo hanno rassicurato che era ormai fuori pericolo, grazie al suo aiuto.