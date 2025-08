Napoli, stop alle corse notturne per Linea 1 e Funicolare di Chiaia. Chiuso l’ingresso A3 di via Ferraris

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un agosto "bollente" e non solo per le temperature: il traffico a Napoli rischia infatti perfino di peggiorare, visto che in molti hanno scelto di restare in città ad agosto, in contemporanea all'afflusso di turisti che arrivano nel capoluogo per restarvi o di passaggio per raggiungere le isole. Ma a farne le spese maggiori saranno soprattutto i cittadini, che dovranno ricorrere all'automobile per spostarsi da una parte all'altra della città, soprattutto in orario serale. Stop infatti alle corse extra della Linea 1 della metropolitana del venerdì e del sabato, stesso destino per la funicolare di Chiaia. Restano ancora chiuse, fino al 15 settembre, le fermate di Piscinola, Chiaiano e Frullone. Chiuso anche l'ingresso dell'autostrada di via Galileo Ferraris, che costringerà dunque gli automobilisti ad entrare o da via Marina o da San Giovanni a Teduccio, con tutte le complicazioni per il traffico cittadino.

Il tutto "condito" dai cantieri aperti un po' ovunque, tra cui quelli in zona Lungomare e Porto che già attualmente costringono gli automobilisti ad autentici "girotondi": basti pensare che per raggiungere il Rione Santa Lucia arrivando da via Marina, bisogna obbligatoriamente attraversare la Galleria della Vittoria, proseguire verso via Domenico Morelli, raggiungere Piazza Vittoria, quindi compiere l'attraversamento della Rotonda di fronte la villa Comunale e dunque tornare indietro passando stavolta per via Chiatamone, risalire via Generale Orsini (dove il senso di marcia è stato cambiato ed è diventato unico, con obbligo anche per i bus), quindi raggiungere via Cesario Console e, finalmente, ridiscendere via Santa Lucia. Fino all'apertura dei cantieri di via Acton e del Lungomare, vi si giungeva semplicemente girando su via Acton per via Cesario Console.

Nel dettaglio, la Linea 1 della metropolitana dall'8 luglio al 30 agosto non avrà più i prolungamenti del venerdì e del sabato. Chiusa anche l'uscita Montecalvario (fino all'8 settembre) e la seconda uscita Rione Alto (fino al 31 agosto). Chiusa anche la Funicolare di Mergellina (fino al 31 agosto): al suo posto la navetta 621 per coprire la tratta. Niente prolungamenti anche per la Funicolare di Chiaia, mentre funzionerà regolarmente la Funicolare Centrale. Stop infine agli ascensori della stazione Frullone (attive invece le scale mobili), mentre alla prima uscita di Montedonzelli la situazione è opposta: ferme le scale mobili, bisognerà usare necessariamente gli ascensori. Non si salvano neppure i tram: le linee 412 (per Poggioreale) e 421 (per la Stazione Marittima), nei giorni feriali fino all'8 agosto prima e dal 18 agosto al 22 agosto (dalle 7 alle 19) poi, limiterà il percorso in via Sant'Erasmo, per consentire i lavori di riqualificazione urbana al corso San Giovanni.