Napoli, stop alla circolazione per auto Euro 1 e diesel Euro 5 fino a marzo: l’ordinanza anti-smog

Ordinanza anti-smog a Napoli valida fino al 31 marzo. Stop alle auto inquinanti (Euro 0 e 1) e Diesel fino a Euro 5, dal lunedì al venerdì (8:30-18:30)

Ordinanza anti-smog a Napoli: stop alla circolazione delle auto Euro 0 e 1, quelle più vecchie, e per i veicoli Diesel fino a Euro 5, fino a marzo 2026, in alcuni giorni e orari. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato il provvedimento per migliorare la qualità dell'aria. Per abbassare l'inquinamento atmosferico in città, ci saranno, quindi, delle limitazioni al traffico. Il dispositivo arriva per tutelare la salute pubblica. Recenti studi sulla qualità dell'aria, infatti, hanno mostrato come Napoli sia una città molto inquinata.

L'ordinanza anti-smog di Manfredi

Il Comune di Napoli ha adottato queste nuove misure in attuazione del Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e delle direttive europee. Con ordinanza dirigenziale sono istituite limitazioni alla circolazione veicolare su tutto il territorio cittadino, valide fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con i seguenti divieti:

stop alla circolazione di tutte le autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1;

stop alla circolazione di autovetture esclusivamente diesel e veicoli commerciali diesel (categorie N1, N2, N3) fino a Euro 5, nonché motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2;

Restano esclusi dal divieto i tratti autostradali cittadini (A1, A3, ex SS 162, raccordo viale Fulco di Calabria) e alcune categorie di veicoli, tra cui veicoli per trasporto disabili, mezzi di emergenza, Forze dell’Ordine, trasporto pubblico, taxi, auto d’epoca, veicoli sanitari e di pubblica utilità. Queste misure si rendono necessarie per contrastare il costante superamento dei limiti di biossido di azoto (NO₂) e garantire il rispetto delle norme europee sulla qualità dell’aria.