napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, sperona la volante e cerca di investire un poliziotto: 29enne arrestato a Ponticelli

L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento, durante il quale ha danneggiato una volante e ha tentato di investire un agente. Per l’uomo è scattata anche una denuncia per non essersi sottoposto all’alcol test.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 29 anni è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 18 gennaio, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli. In particolare, i poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato, in via Camillo De Meis, un'auto in sosta con un uomo a bordo. Il conducente della vettura, alla vista degli agenti, ha messo in moto e, dopo aver speronato la volante, si è dato alla fuga, nonostante gli fosse stato imposto l'alt.

Ne è nato così un piccolo inseguimento, terminato quando l'uomo si è infilato in un vicolo cieco in via Paul Cezanne. Vistosi braccato, il fuggitivo ha innestato la retromarcia, impattando contro un'altra volante giunta in supporto; l'uomo ha tentato, così, nuovamente la fuga ma, dopo aver tentato di investire un poliziotto che nel frattempo era sceso dall'abitacolo, si è schiantato contro un muretto. Il fuggitivo, nonostante l'impatto, non si è perso d'animo e ha tentato la fuga anche a piedi: raggiunto dai poliziotti, l'uomo è stato finalmente fermato, non senza difficoltà, dopo una colluttazione.

L'uomo è stato arrestato e denunciato

Gli agenti hanno proceduto all'identificazione del soggetto: si tratta di un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, con precedenti anche specifici: al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. Il 29enne, infine, è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Auto elettriche e ibride a Napoli, agevolazioni strisce blu nel 2026 fino a 1.500 domande
Tra le novità, il tetto massimo per le istanze e l'obbligo di attivare l'app Tap&Park per calcolare inizio-fine sosta
La delibera della sosta agevolata su strisce blu era scaduta il 31 dicembre 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views