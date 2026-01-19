Napoli, sperona la volante e cerca di investire un poliziotto: 29enne arrestato a Ponticelli

L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento, durante il quale ha danneggiato una volante e ha tentato di investire un agente. Per l’uomo è scattata anche una denuncia per non essersi sottoposto all’alcol test.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 18 gennaio, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli. In particolare, i poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato, in via Camillo De Meis, un'auto in sosta con un uomo a bordo. Il conducente della vettura, alla vista degli agenti, ha messo in moto e, dopo aver speronato la volante, si è dato alla fuga, nonostante gli fosse stato imposto l'alt.

Ne è nato così un piccolo inseguimento, terminato quando l'uomo si è infilato in un vicolo cieco in via Paul Cezanne. Vistosi braccato, il fuggitivo ha innestato la retromarcia, impattando contro un'altra volante giunta in supporto; l'uomo ha tentato, così, nuovamente la fuga ma, dopo aver tentato di investire un poliziotto che nel frattempo era sceso dall'abitacolo, si è schiantato contro un muretto. Il fuggitivo, nonostante l'impatto, non si è perso d'animo e ha tentato la fuga anche a piedi: raggiunto dai poliziotti, l'uomo è stato finalmente fermato, non senza difficoltà, dopo una colluttazione.

L'uomo è stato arrestato e denunciato

Gli agenti hanno proceduto all'identificazione del soggetto: si tratta di un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, con precedenti anche specifici: al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. Il 29enne, infine, è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test.