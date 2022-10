Trasporto pubblico a Napoli

Napoli si sveglia avvolta nella nebbia, incidente a via Marina manda in tilt il traffico Un incidente stradale avvenuto nella zona di Barra, ha bloccato la circolazione su tutto l’asse costiero.

A cura di Pierluigi Frattasi

La nebbia su Napoli oggi 27 ottobre 2022

Napoli si risveglia avvolta dalla nebbia. Un grosso banco bianco ha ricoperto la città dalle prime luci dell'alba, questa mattina, giovedì 27 ottobre 2022. Il tasso di umidità è al 100%. Una nebbia fitta che, come si suol dire, si taglia col coltello. La conseguenza è una situazione di visibilità estremamente ridotta che rende difficile anche per le auto divincolarsi nel traffico. Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Barra, nella zona orientale della città, ha mandato in tilt la circolazione, bloccando tutta via Marina, la strada dell'asse costiero dalla quale si accede alla city e al centro storico. Sul posto sono intervenuti i carri attrezzi per la rimozione del veicolo e si sta procedendo alla messa in sicurezza della strada. Lunghe code di auto si sono formate all'ingresso orientale della città, in corrispondenza dell'entrata dell'autostrada.

A Napoli caldo fino alla prossima settimana

La nebbia potrebbe durare per diverse ore. Il vento, infatti, è molto debole, appena 3 chilometri orari. In compenso la temperatura è ancora buona, con circa 14 gradi centigradi, che dovrebbero raggiungere un picco massimo di 26 gradi, nelle ore più calde della giornata, che potrebbe essere comunque nuvolosa. Il bel tempo dovrebbe durare per tutto il weekend, fino a metà della prossima settimana. Le temperature massime dovrebbero mantenersi tra i 24 e i 26 gradi centigradi, per poi scendere tra martedì e mercoledì a 23. Da giovedì è prevista possibilità di pioggia, con le temperature massime che potrebbero calare di un paio di gradi centigradi, arrivando fino a 21 gradi. Mentre le minime oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi.