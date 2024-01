Napoli si prepara ai falò di Sant’Antonio: sequestrati 40 alberi di Natale pronti a essere bruciati In vista dei cosiddetti fucarazzi del 17 gennaio, la Polizia Municipale sta pattugliano i quartieri della città: a Fuorigrotta, gli agenti hanno sequestrato 40 alberi di Natale e 150 pedane in legno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

I quartieri di Napoli, soprattutto quelli del centro, si preparano ai cosiddetti fucarazzi di Sant'Antonio – conosciuti anche come "Cippo" di Sant'Antonio – i classici falò in onore del santo che si accendono per le strade la sera del 17 gennaio e che, ogni anno, portano giovani e giovanissimi a rubare gli alberi di Natale per accaparrarsi legname da ardere e dar vita al falò più sontuoso.

Proprio in vista dei fucarazzi, da qualche giorno, la Polizia Municipale di Napoli sta effettuando operazioni mirate, nei diversi quartieri della città, per prevenire il tradizionale rito e assicurarsi che non si verifichino episodi di roghi incontrollati o incidenti di sorta. Ecco che allora, nelle scorse ore, gli agenti sono intervenuti a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, e hanno sequestrato 40 alberi di Natale e 150 pedane in legno, pronti per essere bruciati durante i fucarazzi.

L'operazione a Fuorigrotta ha visto impegnate sul campo due pattuglie della Polizia Municipale, nonché 8 autocarri di Asia, l'azienda addetta alla raccolta dei rifiuti in città.