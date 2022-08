Napoli, rapina in pizzeria: spari in aria davanti ai clienti terrorizzati Entra in pizzeria pistola in pugno, spara contro il soffitto e poi punta l’arma contro i dipendenti durante la rapina. L’uomo è poi scappato con il bottino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il momento in cui il rapinatore ha puntato la pistola verso il titolare.

Una rapina a mano armata in una pizzeria, il bandito che spara dei colpi contro il soffitto per spaventare i titolari, gente in fuga terrorizzata. Cronaca di un "normale" sabato sera di ordinaria follia nel quartiere napoletano di Pianura, nella parte nord-occidentale della città partenopea. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza del locale e diffuse in Rete: l'azione è durata un minuto circa, poi il rapinatore è fuggito con il bottino.

Il colpo nella serata di sabato 13 agosto

Dalle immagini, si vedono le immagini consuete di un sabato sera in pizzeria: persone che attendono il proprio turno per entrare, pizzaioli che lavorano al forno, una dipendente alla cassa e il titolare al bancone. Improvvisamente, attorno alle 20.30, fa irruzione un uomo a volto coperto: i più capiscono cosa sta succedendo ed iniziano ad uscire allontanandosi a passo svelto. L'uomo, affinché nessuno abbia dubbi, estrae una pistola e spara contro il soffitto. Poi punta l'arma addosso al titolare, ed intima di consegnare l'incasso. Dura tutto un minuto circa: l'uomo, arraffato l'incasso della serata, esce dal locale, forse ignaro di essere stato ripreso. All'esterno, un complice su uno scooter lo attende e insieme scappano ad alta velocità.

Borrelli: "Interi quartieri ormai controllati dai criminali"

Il video è stato diffuso in Rete da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha commentato: "Interi pezzi di città sono ormai nel pieno controllo della criminalità, i malviventi la fanno da padrone e commettono le loro scorribande in qualsiasi momento della giornata. I cittadini non si sentono più al sicuro e sono ormai esasperati, poiché da troppo tempo costretti a subire i soprusi di questi vigliacchi che a volto coperto, armi in pugno, distruggono il lavoro e i sacrifici di tantissime persone che ogni giorno con fatica portano avanti la propria attività", ha aggiunto ancora Borrelli.