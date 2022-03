Napoli, ragazzina di 15 anni violentata in piazza Garibaldi: arrestato l’aggressore L’autore della violenza sessuale è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli: si tratta di un extracomunitario di origini pakistane, portato in carcere.

A cura di Valerio Papadia

Brutto episodio di violenza a Napoli, in piazza Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale: una ragazzina di 15 anni è stata violentata. Da quanto si apprende, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 29 marzo 2022, intorno alle 14. La ragazzina si trovava nei pressi delle scale che conducono al centro commerciale della stazione, da quanto si apprende diretta in un centro estetico, quando sarebbe stata aggredita alle spalle dal suo aguzzino: la 15enne ha provato a divincolarsi e a chiedere aiuto, ma l'aggressore l'ha sopraffatta. Sulla vicenda sono scattate le indagini degli uomini della Squadra Mobile di Napoli, guidati da Alfredo Fabbrocini, che in poco tempo hanno rintracciato e arrestato il molestatore: in manette è finito un extracomunitario di origini pakistane, accusato di violenza sessuale.

Qualche giorno fa una donna violentata nella zona del Porto

Soltanto pochi giorni fa, venerdì 25 marzo, una donna di 31 anni, residente nel Casertano, è stata violentata nella zona del Porto di Napoli, precisamente in via Ponte della Maddalena, in pieno giorno. Anche in questa occasione, la donna è stata aggredita alle spalle: le urla della donna hanno però attirato l'attenzione dei passanti e di alcuni operai che lavoravano in un cantiere lì vicino, che sono intervenuti, mettendo in fuga l'aggressore. Sono stati ancora i passanti a seguire gli spostamenti del molestatore e a comunicarli in tempo reale ai carabinieri, che sono prontamente arrivati sul posto e lo hanno arrestato, sottraendolo al linciaggio dei passanti; si tratta di un extracomunitario irregolare sul territorio italiano.