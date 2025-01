video suggerito

Napoli piazza Garibaldi, Zaha Hadid disegnerà la nuova sede della Regione Campania De Luca annuncia il vincitore del progetto da mezzo miliardo per la nuova sede della Regione Campania a piazza Garibaldi: “È Zaha Hadid” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei rendering di Napoli Porta Est

La nuova sede della Regione Campania di piazza Garibaldi a Napoli porterà la firma dello studio internazionale di architettura Zaha Hadid, fondato dalla archistar e designer anglo-irachena scomparsa nel 2016, che è anche l'autore della Stazione dell'Alta Velocità di Afragola e della Stazione Marittima di Salerno. I professionisti dello studio britannico sono famosi in tutto il mondo per la singolarità delle loro realizzazioni urbanistiche, in molti casi dall'aspetto futuristico e appariscente, come appunto la stazione di Afragola. Ed è proprio questa anche l'idea per la nuova sede della Regione Campania che sarà realizzata nell'ambito del grande Progetto Napoli Porta Est, con un costo di mezzo miliardo di euro.

De Luca: "Gli altri fanno chiacchiere, noi i fatti"

Ad annunciare il progetto vincitore, tra i cinque candidati, è stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2025. "Mentre a livello nazionale assistiamo a litigi a non finire e chiacchiere al vento – ha detto De Luca – noi abbiamo concluso oggi il concorso internazionale di idee per la riqualificazione di piazza Garibaldi, a Napoli, e la realizzazione della nuova sede della Regione Campania nell'ambito di un parco urbano che vogliamo realizzare e offrire alla città".

De Luca ha ricapitolato tutte le tappe di una lunga vicenda che ha riguardato il progetto: "Un concorso internazionale, durato più di un anno, con il quale puntiamo a fare una riqualificazione urbanistica di valore europeo, internazionale, della città di Napoli, e a creare anche elementi di identità moderna per una città che è una città mondo, carica di storia, una grande capitale, ma che non ha grandi opere di architettura contemporanea".

L'annuncio del presidente: "Il vincitore è Zaha Hadid"

"Il vincitore del concorso – ha detto il governatore – è lo studio Zaha Hadid". Il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha ricordato anche gli altri partecipanti: "Alcuni dei più grandi gruppi di progettazione al mondo". "Sono orgoglioso, entusiasta, perfino emozionato. Riusciremo a rivoluzionare un pezzo della città di Napoli facendo un'operazione di umanizzazione, di arricchimento architettonico, di nuova identità che creiamo per una delle grandi capitali del mondo".

Tutti i progetti candidati saranno presentati ufficialmente il 21 febbraio alla Stazione Marittima di Napoli, ovviamente presenteremo anche la proposta del gruppo vincitore dello studio Zaha Hadid.

"Campagna di informazione sul piano nazionale e internazionale, cercando di valorizzare al meglio – dice il presidente della Campania – quello che sta succedendo nella nostra regione e nella città di Napoli. Per quello che riguarda la nuova sede della Regione Campania ci aspettavamo di realizzare non solo un edificio, ma un'opera d'arte, un monumento, un simbolo di architettura contemporanea. Mi dicono che ci siamo, c'è veramente da essere entusiasti".