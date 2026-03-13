napoli
Video thumbnail
Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, parcheggia in sosta vietata nella centralissima piazza Dante: coda di bus bloccati

Traffico bloccato al centro di Napoli per un’auto parcheggiata in divieto a piazza Dante. In pochi istanti si forma una lunga coda di bus Anm.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Trasporto pubblico a Napoli

Parcheggia in sosta vietata nella centralissima piazza Dante a Napoli e in pochi minuti il traffico esplode, con una decina di bus del trasporto pubblico Anm bloccati in coda, clacson impazziti e auto imbottigliate. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, attorno alle ore 23,00, come segnalato da diversi cittadini, tra i quali Danilo Criscuolo.

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha pubblicato un video del traffico paralizzato nella piazza del centro storico, dove si vedono i pullman Anm incolonnati uno dietro l'altro. Se ne contano almeno 5 nelle immagini, ma anche altri mezzi sono rimasti fermi nelle strade limitrofe, come via Salvator Rosa, via Santa Teresa degli Scalzi e via Foria.

La mamma preoccupata: "Mia figlia rimasta bloccata"

La circolazione è rimasta paralizzata in questo modo circa un'ora. "Quanto accaduto ieri sera a piazza Dante – commenta Danilo Criscuolo – è purtroppo consuetudine. Cittadini incivili parcheggiano in modo da impedire il passaggio degli autobus. Un'ora e mezza per rimediare. Non si dica che il problema sia la polizia locale subito presente ed intervenuta. Se un suggerimento si può fare è individuale al centro un luogo dove posizionare i carri attrezzi per un intervento il più celere possibile. Detto questo l'episodio non è l'unico purtroppo. La cittadinanza è ostaggio di pochi incivili e prepotenti".

Leggi anche
Metro Linea 6, il primo treno nuovo arriva ad aprile: corsa per finire il deposito a piazzale Tecchio

Non usa mezzi termini Borrelli, che nel suo commento al post scrive: "Piazza Dante ostaggio di un “bandito” del parcheggio: bus bloccati per oltre mezz'ora. Egoismo criminale che sequestra il servizio pubblico. Notte di ordinaria follia e inciviltà nel cuore di Napoli. Ieri sera, intorno alle 23:00, la circolazione dei mezzi pubblici a Piazza Dante è rimasta paralizzata per oltre 30 minuti a causa di un’auto lasciata in sosta selvaggia, che impediva fisicamente il passaggio dei pullman".

La denuncia è arrivata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli da parte di una madre preoccupata: “Mia figlia stava cercando di rientrare a casa e attendeva il bus, rimasto bloccato insieme a diversi altri. È surreale che una sola persona possa fermare un intero servizio pubblico". Solo l'intervento della Polizia Municipale e l'arrivo del carro attrezzi, che ha rimosso forzatamente l'auto del trasgressore, ha permesso di ripristinare la viabilità e consentire ai passeggeri di proseguire il tragitto.

"Siamo di fronte a un atto di vero e proprio banditismo stradale – ha commentato Borrelli – Non è solo un divieto di sosta, è l'interruzione di un servizio essenziale e del tempo di decine di cittadini. Questi individui non hanno alcun rispetto per la collettività. Servono sanzioni durissime e il ritiro immediato della patente per chi dimostra una tale mancanza di senso civico. Ringrazio la Polizia Municipale per essere intervenuta prontamente a rimuovere l'auto".

Attualità
Trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ifel Campania, stretta di Fico: bloccate nuove assunzioni e compensi al CdA
IFEL Campania e il biscotto col simbolo della Regione. Fondazione a rischio tagli con le nuove regole di Fico
Il "bunker" dei deluchiani: così è stata blindata IFEL Campania prima del voto per la Regione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views