Napoli, parcheggia in sosta vietata nella centralissima piazza Dante: coda di bus bloccati

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Parcheggia in sosta vietata nella centralissima piazza Dante a Napoli e in pochi minuti il traffico esplode, con una decina di bus del trasporto pubblico Anm bloccati in coda, clacson impazziti e auto imbottigliate. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, attorno alle ore 23,00, come segnalato da diversi cittadini, tra i quali Danilo Criscuolo.

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha pubblicato un video del traffico paralizzato nella piazza del centro storico, dove si vedono i pullman Anm incolonnati uno dietro l'altro. Se ne contano almeno 5 nelle immagini, ma anche altri mezzi sono rimasti fermi nelle strade limitrofe, come via Salvator Rosa, via Santa Teresa degli Scalzi e via Foria.

La mamma preoccupata: "Mia figlia rimasta bloccata"

La circolazione è rimasta paralizzata in questo modo circa un'ora. "Quanto accaduto ieri sera a piazza Dante – commenta Danilo Criscuolo – è purtroppo consuetudine. Cittadini incivili parcheggiano in modo da impedire il passaggio degli autobus. Un'ora e mezza per rimediare. Non si dica che il problema sia la polizia locale subito presente ed intervenuta. Se un suggerimento si può fare è individuale al centro un luogo dove posizionare i carri attrezzi per un intervento il più celere possibile. Detto questo l'episodio non è l'unico purtroppo. La cittadinanza è ostaggio di pochi incivili e prepotenti".

Non usa mezzi termini Borrelli, che nel suo commento al post scrive: "Piazza Dante ostaggio di un “bandito” del parcheggio: bus bloccati per oltre mezz'ora. Egoismo criminale che sequestra il servizio pubblico. Notte di ordinaria follia e inciviltà nel cuore di Napoli. Ieri sera, intorno alle 23:00, la circolazione dei mezzi pubblici a Piazza Dante è rimasta paralizzata per oltre 30 minuti a causa di un’auto lasciata in sosta selvaggia, che impediva fisicamente il passaggio dei pullman".

La denuncia è arrivata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli da parte di una madre preoccupata: “Mia figlia stava cercando di rientrare a casa e attendeva il bus, rimasto bloccato insieme a diversi altri. È surreale che una sola persona possa fermare un intero servizio pubblico". Solo l'intervento della Polizia Municipale e l'arrivo del carro attrezzi, che ha rimosso forzatamente l'auto del trasgressore, ha permesso di ripristinare la viabilità e consentire ai passeggeri di proseguire il tragitto.

"Siamo di fronte a un atto di vero e proprio banditismo stradale – ha commentato Borrelli – Non è solo un divieto di sosta, è l'interruzione di un servizio essenziale e del tempo di decine di cittadini. Questi individui non hanno alcun rispetto per la collettività. Servono sanzioni durissime e il ritiro immediato della patente per chi dimostra una tale mancanza di senso civico. Ringrazio la Polizia Municipale per essere intervenuta prontamente a rimuovere l'auto".