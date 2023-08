Napoli, ombrelloni gratuiti in spiaggia per i diversamenti abili su via Caracciolo e a Bagnoli Ombrelloni gratuiti sulle spiagge di via Caracciolo e Bagnoli per i diversamente abili: l’idea degli assessori del Comune di Napoli Trapanese e Cosenza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A via Caracciolo e al lido comunale di Bagnoli, ombrelloni gratis per i diversamente abili. L'iniziativa è del Comune di Napoli: lo hanno annunciato gli assessori Luca Trapanese (Welfare e Servizi sociali) ed Edoardo Cosenza (Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Tutela del Mare) in una nota congiunta. Su via Caracciolo sono stati installati già dieci ombrelloni gratuiti: la collocazione e il ritiro è stato affidato alla Napoli Servizi. A Bagnoli, invece, 40 gli ombrelloni gratuiti: 12 saranno collocati dal personale del Servizio Tutela Mare, sulla pedana solarium per le persone con ridotta mobilità. Gli altri 28 sono messi a disposizione degli altri frequentatori della spiaggia.

"Continua l’impegno dell’Amministrazione per migliorare il benessere e l’accessibilità nelle spiagge pubbliche", ha commentato l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, che ha sottolineato come "a via Caracciolo l'accesso ai disabili è stato completato con la messa a disposizione di una sedia job che consente anche a chi ha problemi di mobilità di entrare in acqua". Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore al Welfare e ai Servizi sociali Luca Trapanese, che ha aggiunto: "È un’estate indimenticabile per la nostra città. Sono felice perché Napoli diventa sempre più accessibile ed accogliente. Mi auguro", ha aggiunto Trapanese, "che le persone custodiscano al meglio queste attrezzature e che abbiano rispetto del bene comune".