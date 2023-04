Napoli non ha più partigiani in vita: la memoria del 25 aprile ora tocca a noi La lezione di Tonino, l’ultimo partigiano di Napoli, morto nel 2022, fu per i ragazzi: “Più saprete, meglio vi potrete difendere. L’unica arma è la cultura, acculturatevi”.

Antonio Amoretti, partigiano Quattro Giornate di Napoli

Per anni ha presenziato, con la pioggia e con il sole, alle celebrazioni per la Festa di Liberazione dal nazi-fascismo. Per anni ha raccontato di lui ragazzino, Tonino ‘o biondo, al secolo Antonio Amoretti, farsi largo rischiando la vita tra i nazisti e i fascisti che occupavano la sua città.

Antonio non c'è più: se n'è andato qualche giorno prima del Natale 2022 e Napoli non ha più partigiani in vita che possano raccontare i combattimenti delle Quattro giornate, le gesta di quelle donne, di quegli uomini e di quei ragazzini che tra il 27 e il 30 settembre 1943 insorsero contro l’occupazione tedesca. «Fecero più morti i cecchini fascisti che i tedeschi», raccontò Amoretti, ribandendo la viltà di chi coprì la fuga dei nazisti dopo averli appoggiati.

Collection "Le ragazze delle Quattro Giornate" / Gennaro Morgese – Wikipedia

A Fanpage.it che lo intervistò qualche anno fa, l'ultimo partigiano delle Quattro Giornate chiese di potersi rivolgere direttamente ai ragazzi, spiegando perché aveva deciso di diventare partigiano: