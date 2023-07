Napoli-New York di Salvatores con Favino, set in vico Pontecorvo al centro storico Proseguono le riprese a Napoli del nuovo film del regista premio Oscar. Nel cast anche Omar Benson Miller, Tomas Arana, Anna Ammirati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Set del nuovo film di Gabriele Salvatores “Napoli-New York” in vico Lungo Pontecorvo, nella zona del centro storico di Napoli. Il regista, premio Oscar per “Mediterraneo”, ha scelto come nuova location la strada che collega via Salvator Rosa a Montesanto, dove si trovano importanti istituti scolastici come la succursale dell'istituto Serra e il Margherita di Savoia.

Le riprese cinematografiche avverranno di notte e sono programmate per venerdì 28 luglio e sabato 29 luglio. "Napoli-New York" è il nuovo film di Salvatores che ha come protagonista Pierfrancesco Favino. Tra gli altri attori scritturati Omar Benson Miller, Tomas Arana, Anna Ammirati e Antonio Catania, solo per citarne alcuni.

Le location di Napoli-New York a Napoli

Le riprese sono iniziate a maggio e stanno entrando nel vivo in queste settimane. Sono diversi i luoghi di Napoli selezionati finora per girare, tra questiCalata Santi Cosma e Damiano, vico Melofioccolo e via Sedile di Porto, tutti nella zona nei pressi di piazzetta Sant'Onofrio dei Vecchi, alle spalle della sede della Camera di Commercio di Napoli in piazza Borsa e di via Mezzocannone, dove ha sede l'Università Federico II di Napoli.

Il film è prodotto da Paco Cinematografica si ispira ad un soggetto di Federico Fellini risalente alla metà degli anni '40, ritrovato alcuni anni fa nell'Archivio Pinelli. Racconta la storia di due scugnizzi napoletani, i ragazzi di strada, nel Secondo Dopoguerra che sognano di andare in America. La storia poi prosegue a New York dove i due giovani, diventati adulti, dovranno fare i conti con la realtà. I casting per reclutare gli scugnizzi si sono tenuti lo scorso febbraio.

L'ordinanza con il piano di viabilità

Per le nuove riprese, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di viabilità, con ordinanza che prevede:

Istituire, dalle ore 19:00 del 28 luglio 2023 alle ore 05:00 del 29 luglio 2023 o comunque fino a cessate esigenze: