Napoli-New York, il film di Salvatores con Favino si gira tra via Mezzocannone e piazza Bovio Set tra Calata Santi Cosma e Damiano, vico Melofioccolo e via Sedile di Porto, alle spalle della Camera di Commercio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pierfrancesco Favino (a sinistra) e Gabriele Salvatores (a destra)

"Napoli-New York", il nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino si gira nel cuore del centro storico di Napoli, tra Calata Santi Cosma e Damiano, vico Melofioccolo e via Sedile di Porto. Si tratta della zona nei pressi di piazzetta Sant'Onofrio dei Vecchi, alle spalle della sede della Camera di Commercio di Napoli in piazza Borsa e di via Mezzocannone, dove ha sede l'Università Federico II di Napoli.

La trama di Napoli-New York di Salvatores

Il film è prodotto da Paco Cinematografica si ispira ad un soggetto di Federico Fellini risalente alla metà degli anni '40, ritrovato alcuni anni fa nell'Archivio Pinelli. Racconta la storia di due scugnizzi napoletani, i ragazzi di strada, nel Secondo Dopoguerra che sognano di andare in America. La storia poi prosegue a New York dove i due giovani, diventati adulti, dovranno fare i conti con la realtà. Per il ruolo degli scugnizzi i casting sono stati fatti a febbraio.

Favino era già stato a Napoli recentemente per girare il film "Nostalgia" di Mario Martone, ambientato al Rione Sanità e ispirato all'ultimo romanzo dello scrittore Ermanno Rea. Tra le location scelte da Martone il Tondo di Capodimonte e alcuni luoghi iconici della Sanità, come via Fontanelle, vico Lammatari e via Sanità.

Si può dire che Napoli stia vivendo un'estate da Oscar nel 2023, considerato che oltre a Gabriele Salvatores, che ha vinto la statuina nel 1992 con "Mediterraneo", in città si sta girando anche il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato ai miti di Partenope, che ha conquistato il premio Oscar con "La Grande Bellezza" nel 2013.

L'ordinanza con il piano di viabilità

Il piano traffico predisposto dall'ordinanza comunale prevede di istituire dalle ore 19:00 del 26 luglio 2023 alle ore 05:00 del 27 luglio 2023 o comunque fino a cessate esigenze: