Napoli, Movimento Danza cerca artisti: open call per otto danzatori e performer under 35 Movimento danza cerca otto performer under 35, i futuri protagonisti del progetto "Il Corpo di Napoli", parte del Napoli fringe festival e delle celebrazioni per i 2500 anni della città partenopea.

A cura di Vincenzo Cimmino

Movimento danza cerca artisti, otto danzatori e performer under 35 per una residenza retribuita e una performance finale a cura di Gabriella Stazio. I giovani, una volta scelti, saranno i protagonisti del progetto "Il Corpo di Napoli – dal welfare culturale alla performance", parte del Napoli fringe festival e delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città partenopea. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro le 17 del prossimo 4 luglio e saranno selezionati dalla stessa Stazio attraverso una open call e una successiva audizione.

Come partecipare alla open call

Per partecipare al bando aperto è necessario inviare entro il termine ultimo all'indirizzo mail del movimento un curriculum vitae con i dati anagrafici e una breve biografia, almeno tre foto di cui due orizzontali e un estratto video di una propria esibizione. Gli artisti che risponderanno ai requisiti saranno convocati il 10 luglio per un'audizione. I vincitori saranno impegnati, dal 15 al 25 luglio, nella residenza artistica con talk e tavoli di confronto. Il progetto si concluderà alle 20,30 del 25 luglio presso l'Albergo dei Poveri con una performance finale aperta al pubblico.

Performance finale all'Albergo dei Poveri il 25 luglio

Il progetto di Movimento Danza, si legge in una nota degli organizzatori, "vede il corpo come simbolo e strumento di connessione tra tradizione e innovazione, passato e futuro: uno spazio di dialogo, inclusione, condivisione e rigenerazione sociale. La residenza sarà caratterizzata da laboratori dedicati al corpo e alle sue espressioni, con l'obiettivo di stimolare una riflessione critica su corporeità, diversità e diritti, indagando come il corpo rappresenti le identità culturali e come queste possano evolversi in un mondo sempre più globalizzato".

