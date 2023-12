Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, metro, Cumana e Circumvesuviana a Natale e Capodanno 2024 fino alle 23 Trovato l’accordo per Cumana e Circumvesuviana per Sorrento per il pomeriggio di Natale e Capodanno: bonus di 155 euro ai dipendenti. Per la metro Linea 1 si tratta per la notte del 31, in vista dello show al Plebiscito.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Circumvesuviana per Sorrento e Cumana fino alle ore 23,20 anche a Natale (lunedì 25 dicembre 2023) e a Capodanno (lunedì 1 gennaio 2024). Stessi orari anche per la metro Linea 1 a Napoli, dove però si sta ancora trattando per i prolungamenti notturni con le corse non stop nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, in vista del concertone di Capodanno in piazza del Plebiscito. Ai dipendenti di Eav e Anm, le due società partecipate che gestiscono i trasporti pubblici a Napoli, andrà un bonus di 155 euro per svolgere il servizio nei pomeriggi del 25 dicembre e del 1 gennaio, visto che i trasporti si sarebbero dovuti fermare invece alle ore 13,00.

L'accordo tra aziende e sindacati

Questo il frutto dell'accordo stipulato il 29 novembre scorso, presso l'Unione Industriali di Napoli, con Eav, Anm e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, UglFna, Faisa Cisal. L'incontro era stato convocato per definire i prolungamenti dei mezzi pubblici nelle giornate di 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio 2024. Nel vertice è stato stabilito che nei giorni della Vigilia di Natale (domenica 24 dicembre 2023) e dell'ultimo dell'anno (domenica 31 dicembre 2023) il servizio del trasporto pubblico locale terminerà alle ore 20,00.

I trasporti il pomeriggio di Natale e Capodanno

Per le giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio, invece, i trasporti inizieranno attorno alle ore 7,00 del mattino, con una pausa tra le 13,00-16,00, per concludersi alle ore 23,20 circa. Le aziende, in questo caso, riconosceranno al personale che interviene alla ripresa dei servizi nei pomeriggi del 25 dicembre e del 1 gennaio un benefit di 155 euro.

Ieri è stato siglato l'accordo aziendale in Eav per la Cumana e per la Circumvesuviana per Sorrento, che ha confermato i prolungamenti fino alle ore 23,20 per le giornate di Natale e Capodanno.