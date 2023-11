Trasporto pubblico a Napoli

A Natale e Capodanno 2024 a Napoli corse prolungate di bus e metro: il piano Anm-Eav Il piano con gli orari dei trasporti pubblici Anm e Eav a Napoli per i giorni 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Corse prolungate di bus, metro e funicolari a Napoli per Natale e Capodanno 2024. Prende forma il piano dei trasporti di Anm ed Eav per le prossime festività natalizie, quando a Napoli sono attesi migliaia di turisti. L'obiettivo delle due aziende partecipate rispettivamente dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania è di avere un servizio di trasporto pubblico prolungato, visto che in città sono attesi 3 milioni di visitatori. Il piano dovrebbe coinvolgere i bus, le funicolari e la metro Linea 1, di competenza Anm, e Cumana, Vesuviana e metro Piscinola-Aversa per Eav per i giorni 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

Gli orari prolungati dei mezzi pubblici di Napoli a Natale e Capodanno 2024

Quali saranno, allora, i nuovi orari dei mezzi pubblici di trasporto a Napoli per le prossime festività natalizie?

Vigilia di Natale e 31 dicembre: l’accordo prevede erogazione del servizio nei giorni del 24 e del 31 dicembre fino alle ore 20:00, mentre senza accordo il servizio sarebbe terminato alle ore 19,00.

Natale e Capodanno 2024: nelle giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio 2024, il servizio sarà garantito la mattina fino alle ore 13,30, poi riprenderà il pomeriggio dalle ore 16:00 e fino alle 23:30. Senza accordo, invece, sarebbe terminato alle 13,30.

L'incontro all'Unione Industriali

Un primo incontro sull'accordo tra le aziende Anm ed Eav e i sindacati si è tenuto il 29 novembre 2023 presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli. Sono previsti successivi tavoli di confronto tra le Aziende e le organizzazioni sindacali per definire ulteriori specifiche modalità di erogazione del servizio, tecniche e di sicurezza , che siano coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini e di partecipazione agli eventi calendarizzati per il periodo delle festività in piena sicurezza.