Napoli, Manfredi nomina gli “assessori” in Città Metropolitana: Cirillo vice sindaco. Tutti i nomi Il sindaco Gaetano Manfredi nomina i consiglieri delegati in Città Metropolitana. Al Pd il vicesindaco metropolitano: è Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco Gaetano Manfredi nomina i consiglieri delegati in Città Metropolitana. Si tratta degli "assessori" dell'ex Provincia di Napoli. La carica di vice sindaco metropolitano va a Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, in quota Pd dell'area di Mario Casillo, che avrà anche la delega ai rapporti con il consiglio. Cirillo batte l'altro candidato Salvatore Cioffi, consigliere comunale di Pomigliano del M5S, vicino a Luigi Di Maio, anche lui in pole position fino all'ultimo per la nomina. Ma sono 17 in totale i consiglieri che hanno ricevuto almeno una delega su 25 componenti dell'assemblea di Santa Maria la Nova. Una super-squadra, insomma, che accontenta tutti i partiti di maggioranza. Restano fuori dalle deleghe solo i consiglieri di opposizione.

Ex Provincia di Napoli, tutti i consiglieri delegati

Ecco di seguito tutte le deleghe assegnate ai consiglieri metropolitani: