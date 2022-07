Napoli, le amputano un dito per una infezione contratta in clinica: risarcita con 16mila euro Durante un intervento alla clinica Villa delle Querce a Napoli, la donna ha contratto una infezione a causa della quale è stato necessario amputarle il dito di un piede.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un caso di malasanità, a Napoli, si è risolto con un risarcimento alla vittima: 16mila euro di indennizzo corrisposti a una donna a cui è stato necessario amputare un dito del piede dopo aver contratto una infezione nella clinica dove si era sottoposta a un precedente intervento chirurgico. La notizia è stata resa nota dallo studio legale che ha assistito la malcapitata, lo studio Associati Maior degli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo. La donna si era sottoposta a una operazione nella clinica Villa delle Querce, struttura ospedaliera convenzionata, per risolvere una sindattilia, una piccola malformazione a un piede. Durante l'intervento chirurgico, però, la donna ha contratto una infezione alla terza falange del terzo dito del piede: i sanitari hanno provato con sedute di ossigeno terapia, che tuttavia non sono servite a nulla, arrivando dunque all'amputazione del dito.

"Il calvario sanitario della donna non si è fortunatamente trasformato anche in un calvario giudiziario e tra diffide e visite medico-legali alle quali hanno partecipato i nostri specialisti, siamo riusciti a definire il sinistro senza dover passare per il Tribunale e ad ottenere il doveroso risarcimento" sottolineano gli avvocati della donna. "Siamo particolarmente soddisfatti – concludono gli avvocati – per l’accoglimento stragiudiziale delle nostre tesi, per il buon esito del nostro lavoro profuso a difesa, civile e penale, delle vittime di una sanità non sempre attenta, a volte negligente".