Napoli, l’antica sorgente del Beverello rischia di scomparire: “Salviamola, è la storia della città”

Dimenticata la sorgente del Beverello nel bando pubblicato dall'Agenzia del Demanio il 30 luglio scorso per l'assegnazione dei locali dell'ex Galoppatoio, finora occupati dalla Polisportiva Partenope. In quei locali che si trovano a poca distanza tra il Palazzo Reale di Napoli e il Maschio Angiono scorre l'antica fonte dell'acqua ferrata, una delle poche che scorrono nella zona tra San Ferdinando, Chiaia e Santa Lucia, come quella recentemente ritrovata dell'acqua suffregna. L'accesso per la fonte del Beverello è da via Riccardo Filangieri di Candido Gonzaga, ai Cavalli di Bronzo.

"La fonte ha dato il nome al Molo Beverello"

Adesso, i comitati dei cittadini chiedono di salvare la storica sorgente. "Nei locali della Polisportiva Partenope – scrivono Paolo Pantani, vice presidente del Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EUMED, Vittorio Macina e Enrico Marsiglia -è presente il bottino di presa della sorgente del Biberellum che scaturisce da un pozzo esistente nei giardini di Palazzo Reale, tale sorgente fu ripristinata con proprie risorse dall'associazione Nea-Hidros da me presieduta del maggio 1995. Il bando non prevede nessun recupero ne ripristino e conservazione, tale azione dovrebbe essere di priorità proprio per la storia della città di Napoli".

"La sorgente va ripristinata e valorizzata"

"Il bottino di presa della Sorgente, spiega Pantani a Fanpagte.it, è il luogo dove veniva incanalata l'acqua sorgiva che alimentava una fontana storica in ceramica, raffigurante una testa di leone. L'acqua sorgiva scaturisce da un pizzo fatto scavare da Ferdinando secondo dai giardini di Palazzo Reale. Oggi, l'acqua ferrata viene canalizzata nella fogna e arriva alla darsena Acton. Il bando in cui viene posto in locazione tutto il centro sportivo scade il 15 settembre. Nel documento viene eliminata la sede del bottino di presa che è all'interno. A nostro giudizio, Napoli è nata sull'acqua ferrata. Va ripristinata la storica fonte come luogo storico e termale della città di Napoli che ha dato il nome al Molo Beverello. La sorgente si trova sotto il Palazzo Reale: va fatto un business plan del sito turistico e termale compatibile con il centro sportivo".