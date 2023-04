Napoli, la città ristretta, ha un problema di gestione della folla nel centro storico

«Credo che la città potrebbe paralizzarsi per lo scudetto», dice in una intervista il calciatore del Napoli Kim Min-jae. Perfino un sud-coreano lo ha capito prima del Comune di Napoli: questa città ha oggi un serio problema con la gestione dell'enorme flusso di gente che va e viene e no, non è come è sempre stato.

«Ma tutta sta gente addò va?»: l'esclamazione del napoletano medio, tradisce una sfiducia e una preoccupazione. Sfiducia – non indagabile qui – sul fatto che guardare non significa necessariamente godersi la città. Preoccupazione perché è bello ad andare, ma per tornare come si fa?

Non sappiamo se il Comune di Napoli abbia verificato con dati e rilevazioni il flusso di persone in rapporto ai metri quadrati disponibili ai Quartieri Spagnoli. Sappiamo grazie ad una miriade di video che a Pasquetta la zona era totalmente paralizzata.

Napoli si è ristretta: le zone frequentate sono soprattutto quelle del centro storico vicine ai mezzi di trasporto teoricamente più affidabili, ovvero la metropolitana Linea 1 e la funicolare centrale.

L‘attesa per lo scudetto del Napoli ha fatto dei Quartieri Spagnoli un'area vetrina: la gente va a vederci il murale di Maradona (e pure gli altri), gli striscioni e le bandiere stese, i gradoni pittati di bianco e d'azzurro e il teatro permanente ambulante: la limonata a cosce aperte, i giocatori in polistirolo piazzati in strada, varie ed eventuali.

Di sera la zona è uno spritificio e un pastaepatatificio permanente: possiamo dire con buone ragioni che i Quartieri Spagnoli hanno sostituito il reddito di cittadinanza italiana col Reddito di tifoseria napoletana.

L'altro lato della medaglia è che non vi è controllo né del traffico veicolare né di quello pedonale. I vigili urbani sono rari, un giovane comico napoletano, Vincenzo Comunale, ha espresso il pensiero stupendo: «I più preoccupati della festa per lo scudetto al Napoli sapete chi sono? Quelli della Protezione civile».

Non è la prima volta che accade: ai Decumani, a San Gregorio Armeno nel periodo di Natale è sempre stato così. Solo che stavolta il deflusso è impossibile: da via Toledo verso i vicoli e viceversa è tutto bloccato. E per giunta ai Quartieri le auto teoricamente possono circolare.

Non è la Montmartre che preconizzava Luigi De Magistris ma non è nemmeno un paradiso del turista targato Gaetano Manfredi. Napoli è oggi una città che fa i conti con la gente che ci dovrebbe vivere e coi turisti che vogliono giustamente visitarla. Occorre togliere un po' ai primi e un po' anche ai secondi per restituire un minimo di agibilità e sicurezza.

Il Comune pare che oggi si sia deciso a porre rimedio. Lo speriamo: rischieremmo altrimenti di doverci ragionare dopo un fatto di cronaca.