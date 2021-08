Napoli, istiga il figlio a colpire una turista col pallone: “Se lo fai ti compro la granita” In un video, pubblicato sui social e rilanciato, a mo’ di denuncia, dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, un uomo istiga il figlio a colpire una ragazza che passeggia davanti a Castel dell’Ovo con il pallone. “La vuoi la granita? Colpisci la ragazza con il vestitino” dice l’uomo al bambino.

A cura di Valerio Papadia

Un bambino, in una torrida serata d'estate a Napoli, come moltissimi altri bambini della sua età, vorrebbe mangiare una granita. Questo bambino in particolare, però, per ottenerla deve colpire una ragazza che passeggia, e che come unica colpa ha quella di trovarsi davanti a lui, "a tiro", con un pallone. È questa la richiesta che gli fa il padre: "La vuoi la granita? Allora devi colpire quella ragazza con il vestitino". Questo il contenuto di un video girato sul ponte che dal lungomare porta a Castel dell'Ovo e al Borgo Marinari, nel cuore di Napoli, pubblicato sui social e rilanciato in queste ore, a mo' di denuncia, dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Alla fine del video, inoltre, la ragazza, colpita in pieno, urla "Basta", segno che forse non è la prima volta, quella sera, che viene colpita col pallone.

Come detto, è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a pubblicare, sulla sua pagina Facebook, il video incriminato, inviatogli da un cittadino, che ha così commentato la scena: "Consigliere questo soggetto riprende il figlio mentre lo invita a colpire una passante con la palla (con violenza) in cambio di una granita. Borgo Marinari… Che genitori ‘grandiosi’…”.