Ieri allo stadio 134 auto portate via dai carroattrezzi durante Napoli-Inter Blitz della Polizia Municipale durante la partita tra Napoli e Inter andata in scena ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona.

A cura di Valerio Papadia

Mentre i calciatori di Napoli e Inter erano impegnati sul terreno di gioco dello stadio Maradona per il posticipo del campionato di Serie A andato in scena nella serata di ieri, domenica 3 dicembre, che ha visto trionfare i nerazzurri per 3 a 0, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli erano impegnati all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta e nelle zone limitrofe per verificare il rispetto della legalità e del Codice della Strada. Un controllo a tappeto che ha portato alla rimozione di ben 134 vetture in sosta vietata; i vigili hanno portato via anche due moto perché sprovviste della copertura assicurativa.

Durante i controlli, inoltre, gli agenti della Polizia Municipale hanno multato due venditori abusivi, sorpresi in prossimità dello stadio Maradona a vendere abusivamente sciarpe e maglie del Napoli: la merce è stata posta sotto sequestro. E ancora, sempre nelle vicinanze dello stadio, i vigili urbani hanno identificato, multato e allontanato dall'impianto 11 parcheggiatori abusivi; di questi, sei sono stati anche denunciati alla competente Autorità Giudiziaria con ordine di allontanamento.