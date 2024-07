video suggerito

Catturato Stefano Minopoli, il detenuto di Poggioreale evaso dall’ospedale Cardarelli a Napoli L’uomo, detenuto a Poggioreale, era evaso durante un ricovero all’ospedale Cardarelli: è stato rintracciato nel centro di Napoli e portato nuovamente in carcere. Minopoli era stato arrestato a maggio per aver sparato dal balcone della sua abitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

134 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stato catturato il detenuto del carcere napoletano di Poggioreale evaso, che aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio, durante un ricovero all'ospedale Cardarelli: si tratta di Stefano Minopoli, 31 anni. L'uomo era stato arrestato per tentato omicidio il 23 maggio del 2024, dopo che si era affacciato dal suo balcone a Chiaiano, periferia Nord di Napoli, esplodendo alcuni colpi di pistola e poi barricandosi in casa. Da quanto apprende Fanpage.it, nella serata odierna Minopoli è stato rintracciato dalle forze dell'ordine in piazza Mazzini, nel cuore di Napoli e riportato nel carcere di Poggioreale.

Minopoli fuggito durante dall'ospedale Cardarelli

Il detenuto era stato trasportato nel nosocomio napoletano nel pomeriggio di ieri, sabato 6 luglio, a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute: da quanto si apprende, avrebbe subito una emorragia. Dopo aver trascorso la notte e la giornata di oggi ricoverato nel reparto di Osservazione breve intensiva, nel pomeriggio Minopoli è riuscito a eludere il controllo degli agenti della Polizia Penitenziaria che lo piantonavano e si è dato alla fuga, facendo perdere per qualche ora le sue tracce, prima di essere intercettato, come detto, nel centro di Napoli. Da chiarire, adesso, la dinamica della fuga: viste le precarie condizioni di salute del detenuto, c'è da capire come abbia fatto a darsi alla fuga.