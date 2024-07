video suggerito

Resiste alla rapina e lo pugnalano al petto, 19enne portato al Cto di Napoli Il 19enne è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri del Vomero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due sconosciuti gli si avvicinano mentre è in sella al suo scooter, tentano di rapinarlo, lui resiste e loro improvvisamente lo pugnalano al petto. Il fendente lo colpisce direttamente allo sterno. Il ragazzo ferito ha 19 anni ed è originario del quartiere Mercato, al centro storico di Napoli. L'aggressione, invece, è avvenuta in via Giovanni Antonio Campano, a Chiaiano, nell'area nord della città. Il 19enne viene subito soccorso e portato all'Ospedale Cto dei Colli Aminei, afferente all'Ospedale dei Colli. Qui, viene curato dal personale medico sanitario e dimesso con una prognosi di 15 giorni per la guarigione.

L'aggressione in via Campano

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Vomero. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta attorno alle ore 2,30 di questa notte, domenica 21 luglio 2024. I Carabinieri intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale CTO per una persona ferita. Poco prima, il 19enne del quartiere Mercato, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato in ospedale con una “ferita da arma punta e taglio”.

Il 19enne pugnalato allo sterno

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembra che il giovane, mentre percorreva a bordo della propria moto via Giovanni Antonio Campano, sia stato avvicinato da sconosciuti che in un tentativo di rapina lo avrebbero colpito con un coltello allo sterno. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili.