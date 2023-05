Napoli-Inter, rimosse 84 auto col carro attrezzi allo Stadio Maradona Blitz della Polizia Locale contro la sosta selvaggia all’esterno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. I vigili sono intervenuti durante la partita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rimosse 84 auto in divieto di sosta con i carri attrezzi ieri allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, durante la partita Napoli-Inter, conclusasi per 3-1 per gli azzurri. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti all'esterno dell'impianto sportivo, dove si stava giocando il big match di campionato. I controlli sulla sosta selvaggia si sono concentrati sulle strade circostanti l'impianto sportivo.

Raffica di multe e auto prelevate con i carri attrezzi

Le auto prelevate erano tutte in sosta vietata e, per questo motivo, oltre alla multa per la violazione del Codice della Strada è scattata anche la rimozione con il carro attrezzi. Le macchine sono state rimosse e portate al deposito, dove i proprietari hanno potuto ritirarle, dopo aver pagato la sanzione. Per i tifosi del Napoli, insomma, una amara sorpresa all'uscita dallo stadio, dopo l'esultanza per la vittoria contro i neroazzurri.

Da mesi, ormai, il Comune di Napoli è impegnato a contrastare il fenomeno della sosta vietata e dei parcheggiatori abusivi all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. In occasione delle partite di calcio casalinghe, l'amministrazione comunale schiera sul campo decine di agenti della polizia locale e di carri attrezzi, per rimuovere le auto in sosta vietata. Ciò nonostante, benché i controlli siano serrati, il fenomeno della sosta selvaggia e dei parcheggiatori abusivi non è ancora scomparso. Ma continua ad imperversare con centinaia di auto rimosse in occasione delle partite di campionato e di coppa, oltre 100 vetture, ad esempio, sono state prelevate in occasione della partita casalinga con il Milan.