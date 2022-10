Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, il treno nuovo della metro Linea 1 perde acqua: piove dai condizionatori La perdita si è verificata ieri e potrebbe essere legata alla condensa dei climatizzatori. Tecnici al lavoro per risolvere il problema.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine dal Tgr Campania

Il nuovo treno della metro Linea 1 perde acqua dal soffitto. Se ne sono accorti per la prima volta i passeggeri nel viaggio di ieri, lunedì 24 ottobre 2022. Il problema, spiegano fonti dell'Anm a Fanpage.it, potrebbe risiedere nella condensa dei condizionatori. Un disagio che i tecnici dell'azienda dei trasporti e della società costruttrice stanno già cercando di risolvere. Della vicenda si è occupato anche il TgR Campania.

Il treno nuovo, il primo che arriva dopo circa 20 anni dalle ultime consegne dei treni acquistati negli anni '90, è stato presentato mercoledì della scorsa settimana, dopo il via libera alla circolazione arrivato dall'Ansfisa, l'agenzia nazionale che si occupa dei collaudi nei trasporti pubblici. Un'operazione che ha richiesto più tempo del previsto, dopo il principio di incendio che colpì il primo treno lo scorso anno.

Stamattina metro ferma per 5 ore

Stamattina, invece, la metropolitana è rimasta ferma per 5 ore a causa di un guasto al Tetra, il sistema che mette in comunicazione il treno con la centrale operativa PCO dei Colli Aminei. "La Metropolitana di Napoli Linea 1 – ha spiegato Fabio Cuomo, vice segretario regionale OR.S.A. Trasporti Campania – a seguito di un guasto tecnico al sistema di comunicazione tra i treni in linea e la Centrale Operativa (PCO), non ha effettuato servizio ed è rimasta chiusa al pubblico, fino all'intervento della società che gestisce quel sistema di telecomunicazioni.

La problematica sembrerebbe non sia dovuta dall'azienda Anm, così come la risoluzione del guasto. Napoli non può fare a meno della Linea 1 nemmeno per poche ore, la città va in tilt senza questo servizio".