Si ferma la Linea 1 della metro di Napoli: circolazione sospesa sull’intera tratta Beffa per i viaggiatori alle prime luci di oggi, 25 ottobre: gli utenti hanno trovato fuori le stazioni gli avvisi di interruzione del servizio.

A cura di Valerio Papadia

Un avviso alla stazione Salvator Rosa (Foto:Fanpage.it)

Si prospetta un'altra giornata di passione per gli utenti della Linea 1 della metropolitana di Napoli: a sorpresa – ma nemmeno troppo – i viaggiatori che si sono recati, alle prime luci di oggi, nelle stazioni per prendere il treno, hanno trovato un avviso ad aspettarli. "Per guasto tecnico, circolazione sospesa" l'amara scritta che sono stati costretti a leggere gli utenti. Treni sospesi sull'intera tratta, come ha confermato poco dopo l'Anm – l'azienda del trasporto pubblico che gestisce il servizio – sui suoi canali social: "Metro Linea 1: causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull' intera tratta. Ci scusiamo per il disagio" si legge su Facebook.

La stazione Medaglie d’Oro chiusa (Foto: Fanpage.it)

La Funicolare di Chiaia chiusa per 6 mesi

Ai disagi che, di tanto in tanto – spesso – riguardano la Linea 1 della metropolitana, si aggiungono quelli legati alla Funicolare di Chiaia (che collega Parco Margherita al quartiere collinare del Vomero) che dal 1° ottobre è chiusa per sei mesi a causa dei lavori di manutenzione all'impianto di risalita. Per ovviare ai disagi, l'Anm ha attivato un autobus sostitutivo che percorrerà la tratta della Funicolare di Chiaia:

Piazza Amedeo (capolinea) – Parco Margherita – corso Vittorio Emanuele II – via Tasso – via A. Falcone – via Preti – via Cimarosa – via Scarlatti – via A. Falcone- via Tasso- corso Vittorio Emanuele II – Parco Margherita – piazza Amedeo (capolinea)