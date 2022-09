Trasporto pubblico a Napoli

La Funicolare di Chiaia chiude sabato 1° ottobre per 6 mesi: attivo un autobus sostitutivo La Funicolare di Chiaia chiude dal 1° ottobre per 6 mesi per lavori di manutenzione: istituita una linea autobus lungo la tratta da piazza Amedeo a via Cimarosa.

L'Azienda Napoletana Mobilità ha ufficializzato la chiusura della Funicolare di Chiaia per i prossimi sei mesi: sarà sostituita da un servizio autobus, in attesa che vengano completati i lavori di manutenzione all'impianto di risalita. Il trasporto pubblico campano, dunque, si prepara ad un nuovo problema, con la chiusura di un impianto che nel 2020, nonostante le varie limitazioni dovute alle restrizioni Covid, ha fatto registrare 1.157.213 passeggeri annuali (nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, erano stati 3.551.938; i dati relativi al 2021, invece, non sono ancora disponibili, ndr).

"Tutti gli impianti saranno sottoposti a lavori di rinnovamento e adeguamento tecnico previsti dalla norma vigente in materia", ha fatto sapere l'Azienda Napoletana Mobilità, "In particolare saranno sostituite tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione, saranno realizzate tutte le attività relative alle vie di corsa, alle infrastrutture, ai treni e tutte le attività per la funzionalità e la sicurezza dell’esercizio", prosegue la nota dell'Anm.

Nei sei mesi di chiusura, sarà attivo un servizio autobus che seguirà questo percorso:

Piazza Amedeo (capolinea) – Parco Margherita – corso Vittorio Emanuele II – via Tasso – via A. Falcone – via Preti – via Cimarosa – via Scarlatti – via A. Falcone- via Tasso- corso Vittorio Emanuele II – Parco Margherita – piazza Amedeo (capolinea).

La linea sarà in servizio dal lunedì alla domenica, con cadenza di 10 minuti, ed effettuerà esclusivamente le fermate corrispondenti alle stazioni della funicolare di Chiaia, in aggiunta ad alcune fermate significative per afflusso passeggeri. Inoltre, la prima partenza da piazza Amedeo è prevista per le 6.10 del mattino, mentre da via Cimarosa alle 7; l'ultima corsa, invece, è prevista alle 21.40 da piazza Amedeo, e alle 22 da via Cimarosa.