Napoli, il rapper “50 Cent” in concerto a piazza del Plebiscito l’8 luglio

A cura di Pierluigi Frattasi

Il rapper 50 Cent (Lapresse)

Il "re" del rap americano "50 Cent" in concerto a Napoli l'8 luglio 2025 in piazza del Plebiscito, come confermano fonti del Comune di Napoli a Fanpage.it. Un appuntamento imperdibile per i fan della musica internazionale. Quella di Napoli sarà, infatti, l'unica tappa italiana del tour mondiale del popolare cantautore newyorkese, che avverrà nell'ambito della kermesse “The 4Ever Show – Official July 4th Celebration”, che si terrà a Napoli dal 4 all'8 luglio e vedrà salire sul palco numerosi artisti di fama mondiale. "50 Cent" sarà accompagnato sul palco dalla Independence Orchestra, che annovera oltre 100 musicisti, diretta dal Maestro Paolo Vivaldi.

Il concerto di 50 Cent in piazza del Plebiscito con 100 musicisti

"50 Cent" è uno degli artisti più famosi al mondo. Al secolo Curtis James Jackson III, è un noto rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense. Dopo il successo degli esordi, con gli album Get Rich or Die Tryin', del 2003, e The Massacre, del 2005, la sua carriera è stata un continuo crescendo costellato di successi. Il concerto di Napoli sarà un evento eccezionale, assicurano gli organizzatori.

“The 4Ever Show – Official July 4th Celebration” si ispira alla figura del patriota italiano Filippo Mazzei, di origini toscane, vicino ai padri fondatori americani, come Thomas Jefferson, di cui sembra abbia ispirato il famoso aforisma “Tutti gli uomini sono creati uguali”. Il principio egualitario sarà poi alla base della Costituzione Americana del XVIII secolo e della Dichiarazione d'Indipendenza. La rassegna musicale riunirà musica, storia e impegno civile per celebrare i diritti umani e il valore della libertà.