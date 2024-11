Napoli, il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri Biagio Storniolo: “Dobbiamo dare risposte ai cittadini” Il nuovo Comandante Provinciale dei carabinieri, generale Biagio Storniolo, ha incontrato la stampa nella caserma Pastrengo parlando del suo impegno per Napoli. Arriva all’ombra del Vesuvio dopo una lunga carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Peppe Pace

Il generale Biagio Storniolo.

Il generale Biagio Storniolo dopo aver ricoperto diversi incarichi in tutta l'Italia, è approdato a Napoli, in una settimana particolarmente difficile dopo la morte del giovane Arcangelo Correra, seguita a quella di Santo Romano ed Emanuele Tufano, ultime vittime di una scia di sangue che ha coinvolto ragazzi giovanissimi, tutti uccisi da colpi di arma da fuoco.

"Sono qui solo da una settimana, ma è stata significativa – racconta il generale – Napoli è bellissima, ma come tutte le grandi città ha le sue complessità. Da parte dell'arma dei carabinieri ci sarà il massimo impegno per fornire risposte pronte alle esigenze di sicurezza della città. La divisa è una risposta solo se riusciamo a stare sui territori, solo se diventa un punto di riferimento per i cittadini, è questa la nostra missione".

Il generale ha poi raccontato di avere incontrato il Prefetto e il Procuratore Gratteri, parlando del grande lavoro che la magistratura sta svolgendo su Napoli e sottolineando l'importanza della sinergia tre tutte le forze dell'ordine. Rivolgendosi ai giornalisti, Storniolo ha sottolineato l'importanza della stampa nel divulgare le azioni compiute dalle forze di polizia e comunicare ai cittadini la vicinanza delle istituzioni, garantendo la massima trasparenza e disponibilità nei confronti degli organi di stampa locali.

La lunga carriera di Storniolo

Il Generale di Brigata Biagio Storniolo è nato a Termini Imerese il 7 dicembre 1968. Ha intrapreso la carriera militare nel 1990.

È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Ha conseguito il Master in "Scienze della Sicurezza e dell' Organizzazione" e ha frequentato il tredicesimo Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

Una carriera lunga con incarichi in tutta Italia. Per citarne solo qualcuno:

Comandante delle Compagnie Carabinieri di Sassuolo e Olbia, nonché addetto all'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Da Ufficiale Superiore, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, ha ricoperto gli incarichi di Capo Sezione del'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale, e Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Milano.

Con il grado di Colonnello ha ricoperto gli incarichi di Comandante provinciale dei Carabinieri di Bergamo, Capo Ufficio Personale Marescialli e Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a Roma. Dal gennaio 2021, prima con il grado di Colonnello e poi con quello di Generale di Brigata da gennaio 2023, ha retto l'incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale del'Arma dei Carabinieri.