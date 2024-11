video suggerito

Omicidio Arcangelo Correra, l'amico Renato Caiafa resta in carcere per la pistola Fermo non convalidato, ma disposta detenzione in carcere, per Renato Caiafa; il giovane è anche indagato a piede libero per l'omicidio di Arcangelo Correra.

A cura di Nico Falco

La vittima. il 18enne Angelo Correra, e il luogo del ferimento mortale

Resta in carcere Renato Caiafa, il 19enne accusato dell'omicidio dell'amico, il 18enne Arcangelo Correra, colpito da un proiettile alla fronte la notte del 9 novembre e deceduto poche ore dopo in ospedale. Il giovane, reo confesso, è comparso questa mattina davanti al gip di Napoli Iaculli, che ha ritenuto di non convalidare il provvedimento di fermo emesso ma ha disposto la detenzione in carcere.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli e affidate alla Squadra Mobile (dirigente Giovanni Leuci). Il 19enne è indagato a piede libero per omicidio colposo, mentre il fermo era scattato per la ricettazione e la detenzione della pistola, una Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa. Caiafa, che dopo aver colpito l'amico lo aveva accompagnato in ospedale, si era presentato successivamente in Questura, su impulso di una zia, e aveva confessato; aveva parlato di un incidente, sostenendo che il proiettile fosse partito per errore mentre maneggiava un'arma che aveva appena trovato in strada, nascosta sullo pneumatico di un'automobile parcheggiata.

Nel corso dell'interrogatorio il giovane, difeso dall'avvocato Giuseppe De Gregorio, ha confermato al gip la versione che aveva già reso nei giorni scorsi. Al gip ha riferito anche le ultime parole che Arcangelo Correra avrebbe detto prima di perdere i sensi. Il legale si è opposto alla convalida del fermo sostenendo che, essendosi il giovane presentato spontaneamente, non è sussistente il pericolo di fuga; De Gregorio ha chiesto l'attenuazione della misura cautelare, con i domiciliari al posto della detenzione in carcere, in virtù del comportamento di Caiafa, incensurato, che è stato collaborativo e ha prestato soccorso alla vittima trasportandola al Pellegrini.