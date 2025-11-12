napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, il bus resta incastrato tra lo spartitraffico e il cantiere della nuova pista ciclabile

Bus resta incastrato tra spartitraffico e cantiere al Rione Traiano di Napoli.
A cura di Pierluigi Frattasi
Foto dal gruppo Fb "Se sei del Rione Traiano"
Foto dal gruppo Fb "Se sei del Rione Traiano"
Trasporto pubblico a Napoli

Il bus resta incastrato tra lo spartitraffico e il cantiere della nuova pista ciclabile. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri a Rione Traiano, nella zona di Soccavo, quartiere occidentale di Napoli. Il bus, di una compagnia privata che effettua però servizio pubblico in Campania, è rimasto inspiegabilmente intrappolato nella rete arancione della recinzione della area cantierata. A seguito dell'incidente di percorso, il traffico nella zona è andato in tilt.

Bus incastrato a Rione Traiano

La foto quasi surreale è stata pubblicata sulla pagina Facebook "Se sei del Rione Traiano". Nell'immagine si vede il grosso bus bloccato proprio al centro della carreggiata, impossibilitato a proseguire la marcia ma anche a tornare indietro. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se è chiaro che la manovra in quel punto dove si trova il restringimento della carreggiata, per la presenza del cantiere, non deve essere stata per niente semplice.

L'autobus si è bloccato di traverso, impedendo il passaggio sia alle auto sia ai pedoni. Il post ha raccolto decine di commenti e condivisioni, tra ironia e polemiche sulla gestione dei cantieri stradali e sulla segnaletica inadeguata. "Ogni giorno una nuova avventura al Rione Traiano", scrive qualcuno, mentre altri segnalano i disagi quotidiani causati dai lavori per la pista ciclabile. I disagi sono proseguiti per circa un'ora, quando poi l'autista è riuscito a districare il mezzo pesante dalla trappola nella quale era rimasto irretito e a liberare finalmente la carreggiata, facendo tirare un sospiro di sollievo agli altri automobilisti.

Attualità
Trasporti
Immagine
napoli
