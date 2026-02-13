Napoli Half Marathon, il piano traffico: strade chiuse da Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio

Il Comune di Napoli ha disposto un piano traffico ad hoc per il 21 e 22 febbraio, in occasione della Half Marathon di Napoli: strade chiuse e divieti di sosta.

Torna la Napoli City Half Marathon: l'appuntamento è per domenica 22 febbraio, per la tradizionale corsa che partirà da viale Kennedy a Fuorigrotta e, dopo aver attraversato mezza città arrivando fino al Ponte della Maddalena, per poi tornare indietro e concludersi nuovamente sul lungo viale del quartiere occidentale di Napoli. E come sempre, porterà con sé una ordinanza del Comune di Napoli ad hoc, con divieti di transito, strade chiuse e sospensione delle strisce blu in strada. Non una domenica facile, insomma, per chi dovrà spostarsi in città, soprattutto per lavoro, nelle ore interessate dalla maratona.

Dunque, a partire dalle 22 di sabato 21 febbraio, scatterà il divieto di transito veicolare in viale Kennedy, tra l’intersezione con Via Arturo Labriola e Piazzale Vincenzo Tecchio: divieto che durerà almeno fino alle 12.30 del giorno successivo e comunque fino a cessate esigenze. Poi, per la giornata di domenica 22 febbraio, scatterà il blocco alla circolazione di diverse strade. In particolare, dalle ore 7:00 alle ore 12:30 del febbraio 2026 e comunque fino a cessate esigenze, scatteranno:

il divieto di transito veicolare lungo il seguente percorso di gara, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti: Viale Kennedy (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Labriola e Piazzale Tecchio) (partenza), Piazzale Tecchio, Via Giulio Cesare, Via Fuorigrotta, Galleria Laziale, Piazza Sannazaro, Via Sannazaro, Via F. Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Giorgio Arcoleo, Galleria della Vittoria, Via Ammiraglio Acton, Via C. Colombo, Via Nuova Marina, Via A. Vespucci, Via Ponte della Maddalena (ristoro), Via Alessandro Volta (limitatamente alla carreggiata destinata al traffico ordinario con direzione Via Reggia di Portici), Via A. Vespucci, Via Nuova Marina, Via Marchese Campodisola, Piazza Bovio, Corso Umberto (andata), giro di boa altezza di Via Diomede Marvasi, Corso Umberto (ritorno), Piazza G. Bovio, Via A. Depretis, Piazza Municipio, Via Ammiraglio Acton, Galleria della Vittoria, Via Giorgio Arcoleo, Piazza Vittoria, Via F. Caracciolo, Viale Anton Dohrn, Piazza della Repubblica, Viale Gramsci, Via Sannazaro, Piazza Sannazaro, Galleria Laziale, Via Fuorigrotta, Via Giulio Cesare, Piazzale Tecchio, Viale Kennedy (arrivo).

sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (TAXI).

sospensione delle fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea.

sospensione lungo Via Marina e all’altezza di Porta di Massa, degli stalli di sosta regolamentata a pagamento riservati ai bus turistici.

sospensione dei percorsi di mobilità ciclistica.

sospensione dell'area di stazionamento degli autobus di linea in piazzale Campi Flegrei.

Inoltre, in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, nel parcheggio antistante lo Stadio prospiciente il Settore Distinti, un'area di stazionamento degli autobus di linea. Altre due misure previste dall'ordinanza sono: