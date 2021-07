Si stava concedendo un momento di relax e di sollievo dalla calura estiva in mare, nel tratto antistante la Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, ma mentre faceva il bagno, un giovane è stato derubato da due malviventi, che per fortuna sono stati prontamente arrestati. Nel pomeriggio di ieri, alcuni agenti del commissariato San Ferdinando e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnati in controlli sul territorio, mentre si trovavano in via Partenope hanno notato uno scooter con due uomini a bordo e, dietro, un ragazzo in costume che lo inseguiva.

I poliziotti hanno così bloccato i due uomini in scooter, accertando come, poco prima, i due avessero derubato il giovane in costume che li inseguiva. Il ragazzo ha raccontato agli agenti che stava facendo il bagno nel tratto di mare antistante la Rotonda Diaz, quando ha notato i due uomini che si impossessavano del suo cellulare, per poi tentare la fuga: P.S., 40enne casertano e N.D.C., 40enne napoletano, sono cosìs stati arrestati dai poliziotti per furto aggravato, mentre il cellulare è stato restituito al suo legittimo proprietario.

Panico, invece, per alcuni bagnanti della spiaggia di Maiori, in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno, dove un peschereccio fuori controlli è finito sul bagnasciuga, generando il panico tra i presenti: per fortuna, l'episodio non ha fatto registrare nessun ferito. Sul posto sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera, che hanno avviato le indagini: l'imbarcazione è stata posta sotto fermo amministrativo; dalle prime informazioni, i due uomini a bordo avrebbero dichiarato di essersi addormentati al timone del peschereccio.