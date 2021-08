Napoli, getta via le lettere nella spazzatura invece di consegnarle: postino denunciato L’uomo, un 33enne che lavora presso Poste Italiane, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. I poliziotti sono stati avvicinati da una persona che ha riferito loro di aver visto il postino gettare via la corrispondenza in un cassonetto dei rifiuti.

A cura di Valerio Papadia

Ha gettato tutte la corrispondenza che avrebbe dovuto consegnare in un cassonetto dei rifiuti: per questo, un postino di 33 anni – A.C. le sue iniziali – è stato denunciato dalla Polizia di Stato nel cuore di Napoli. Gli agenti del commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su disposizione della Centrale Operativa, in via Angelo di Costanzo, tra via Marina e il Borgo Orefici, zona Porto: qui sono stati avvicinati da una persona che ha riferito loro di aver visto un uomo con indosso il gilet di Poste Italiane mentre gettava numerose lettere in un cassonetto dei rifiuti.

I poliziotti hanno così recuperato tutta la posta gettata nell'immondizia e hanno appurato, dopo un confronto con Poste Italiane, che la corrispondenza era stata presa in consegna dal portalettere in questione, A.C., già noto alle forze dell'ordine: rintracciato, il 33enne è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

La vicenda era già stata segnalata e denunciata dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato un video inviatogli da alcuni cittadini nel quale si vede un mucchio di corrispondenza nella spazzatura. "Se le accuse verranno confermate chiediamo che il soggetto venga denunciato e licenziato. Chiediamo che venga avviata un’indagine interna per chiarire la questione e capire se quella di gettare via la corrispondenza sia stata una pratica adottata da tempo dal portalettere in questione o magari da altri addetti" ha scritto Borrelli.