Napoli-Frosinone, rimosse coi carro attrezzi 44 auto in sosta selvaggia allo Stadio Maradona Il blitz della Polizia Locale durante la partita di campionato: elevate anche 78multe e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rimosse con i carro attrezzi 44 auto in sosta selvaggia allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, durante la partita Napoli-Frosinone di ieri, domenica 14 aprile 2024, finita con un pareggio per 2-2. La Polizia Locale di Napoli è intervenuta con una nuova operazione contro chi parcheggia in modo inappropriato nelle aree adiacenti all'impianto sportivo dell'area occidentale.

Il blitz della Polizia Locale in occasione della partita

I caschi bianchi hanno intensificato il controllo del perimetro esterno dello Stadio, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi. Gli agenti della municipale hanno contestato 78 verbali per infrazione al Codice della Strada e prelevato 44 veicoli, dei quali 7 motoveicoli in divieto di sosta. Di questi, due mezzi a due ruote sono stati sottoposti anche a sequestro per mancanza della copertura assicurativa.

Sanzionati anche i parcheggiatori abusivi

Ma non finisce qui. Il pugno di ferro della Polizia Locale contro gli abusi ha riguardato anche altri fenomeni, purtroppo ancora frequenti nella città di Napoli. Gli agenti sono stati impegnati tra l’altro anche nel contrasto del fenomeno abusivo dei parcheggiatori che operano illecitamente nella zona, soprattutto in occasione di eventi come le partita di calcio. Sono stati individuati sanzionati ed allontanati 5 parcheggiatori. Tra questi, quattro sono stati anche denunciati poiché recidivi. Infine, sono state contestate 6 violazioni dell’Ordinanza Sindacale che vieta la vendita di bibite in contenitori di vetro nei pressi dello stadio in concomitanza degli eventi sportivi.