Napoli e i suoi tifosi in EA Sports FC 26: lo stadio Maradona nel videogame di calcio più famoso al mondo Accordo di 4 anni (e 30mila euro) fra EA Sports e Comune di Napoli: riprese all'interno dello stadio per ricostruirlo in digitale.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra, un gioco di calcio per console. A destra, lo stadio "Maradona" di Napoli

Lo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha conquistato i suoi quattro scudetti, sarà nel prossimo videogioco di calcio della serie EA Sports FC, a quanto apprende Fanpage.it. Siglato l'accordo tra il Comune di Napoli, proprietario della struttura, e la EA Sports, divisione della società americana del gruppo Electronic Arts Inc – celebre negli scorsi anni anche per il franchise Fifa – per le riprese all'interno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Palazzo San Giacomo ha ceduto i diritti per quattro anni, fino al 2029. L'ex San Paolo potrà essere inserito già nella prossima versione del videogioco di calcio sviluppato dalla società.

Accordo di 4 anni e 30mila euro per i diritti

L'accordo con il Comune di Napoli prevede che EA potrà usare le immagini delle Stadio nei giochi di calcio e nel relativo marketing. Lo sfruttamento dei diritti partirà dal 1 luglio 2025 fino al 30 giugno 2029. Il Comune riceverà 30mila euro. Il contratto prevede che i tecnici e gli operatori di EA Sports potranno accedere allo stadio, con l'autorizzazione del Comune, per scattare foto e video dell'impianto, da utilizzare poi nei videogiochi, ma anche per registrare i rumori della folla in una giornata di partita.

Le immagini dello stadio di Napoli nei prossimi prodotti di EA Sports FC

Le immagini del Maradona potranno essere inserite in vari prodotti interattivi, come giochi di calcio, videogames manageriali, casual e fantasy football games da utilizzare su varie piattaforme: pc, Xbox, Ps5, mobile. I prodotti EA si caratterizzano per l'estremo realismo delle immagini. Le competizioni hanno lega, club e giocatori autentici. EA Sports è titolare del franchise di Fifa e dei titoli EA Sports FC, incluse le modalità di gioco Kick Off, Volta e Ultimate Team. Lo scorso anno FC25 è stato uno dei videogiochi più venduti in Europa e anche in Italia conta tantissimi fan. Il gioco offre un'esperienza calcistica altamente autentica con i più rilevanti campionati, competizioni, club e giocatori di tutto il mondo.

EA Sports, specializzata nello sviluppo di videogiochi sportivi, è una divisione di Electronic Arts Inc., leader globale nell'intrattenimento interattivo digitale, che sviluppa e fornisce giochi, contenuti e servizi online per console, dispositivi mobili e computer connessi a internet. La richiesta di EA di inserire il "Maradona" nel videogioco risale allo scorso dicembre, quindi prima della vittoria dello scudetto del Napoli, conquistato nell'ultima giornata di campionato, proprio in casa, nella partita contro il Cagliari. L’inserimento dell'ex stadio San Paolo nel videogame, secondo il Comune di Napoli, consentirà ai cittadini tifosi del Napoli di giocare nel proprio stadio, competere con gli amici, gestire il proprio club e costruire la squadra dei propri sogni".