Napoli, due scuole d'infanzia chiuse per bidelli ammalati anche oggi: inviate visite mediche Due scuole d'infanzia chiuse per bidelli malati a Napoli anche oggi. Napoli Servizi ha attivato pulizie straordinarie e riorganizzato i turni. Visite mediche a casa degli ammalati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole d'infanzia comunali chiuse anche oggi a Napoli, per i bidelli ammalati. Si tratta di due plessi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, le scuole “Mondo Gioioso” e “Emilio Scaglione”, rimaste chiuse per il secondo giorno consecutivo a causa di mancanza di personale. Sono gli unici due istituti scolastici pubblici che oggi non hanno potuto aprire per questo motivo, dopo l'ondata di ammalati tra gli operatori scolastici (bidelli e addetti alle pulizie) registrata ieri, con circa 80 lavoratori della Napoli Servizi in malattia, come anticipato da Fanpage.it. Cosa che ha determinato la chiusura di 7 scuole d'infanzia e asili nido, e la mancata o ridotta refezione in altre 8 scuole.

Napoli Servizi attiva pulizie straordinarie e riorganizza turni bidelli

Oggi, invece, a quanto si apprende, non ci sono stati particolari disagi. Napoli Servizi ieri pomeriggio ha garantito le pulizie in tutte scuole, attraverso un servizio straordinario, anche dove mancavano gli addetti. Tuttavia, nonostante spostamenti personale che si è riusciti ad organizzare, due scuole non sono riuscite ad aprire. Entrambi gli istituti sono stati pre-allertati già ieri. Così i genitori non hanno avuto eccessivi disagi. Ieri, invece, molte famiglie sono state costrette a tornare in classe, richiamate dalle scuole, per ritirare i propri figli.

Inviate le visite mediche, ma nessun provvedimento disciplinare

Intanto, su quanto accaduto ieri sono in corso indagini interne in Napoli Servizi. Ieri, giovedì 22 maggio, sono state inviate le visite mediche. Al momento, però, non sono previsti provvedimenti disciplinari. Sulla vicenda l'assessora all'Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, ha convocato immediatamente una riunione con la direzione scuola: “Abbiamo segnalato il disservizio all'azienda – spiega Striano a Fanpage.it – alla quale imputiamo il danno. È l'azienda a dover intraprendere eventuali azioni disciplinari”.

Nel complesso, ieri, le scuole comunali chiuse, a quanto si apprende, sono 7: "Mondo Gioioso", "Rocco Jemma", "Maria Cristina di Savoia", Nido "dietro la Vigna", Nido "Girardi", Scuola "Pasquale Scura" ed "Emilio Scaglione". Altre 6 hanno aperto, ma senza refezione. Altre 2 aperte con refezione e orario fino alle 14. Alla scuola "Maria Cristina di Savoia" nella III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena sono arrivati i carabinieri, chiamati dai genitori.