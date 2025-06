video suggerito

Napoli, dopo il Pulcinella di Pesce arriva l’ode al silenzio di Plensa in piazza Municipio Già installata la nuova opera in piazza Municipio: è Silent Hortense dell’artista catalano Jaume Plensa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Pulcinella di Gaetano Pesce (a sinistra). Silent Hortense di Jaume Plensa (a destra)

Dopo il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio a Napoli arriva Silent Hortense, una testa di donna gigante con mani incrociate sulla bocca, ode al silenzio, opera dell'artista catalano Jaume Plensa. L'inaugurazione è prevista il 5 giugno. L'enorme statua bianca è già stata installata in queste ore, proprio negli stessi spazi in precedenza occupati dalla Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto e successivamente anche dal Pulcinella di Gaetano Pesce: nella parte bassa della piazza, di fronte al Maschio Angioino.

La testa di donna gigante di Plensa esposta fino ad agosto

L'iniziativa rientra nell'ambito della programmazione "Napoli Contemporanea" del Comune di Napoli ed è stata fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha dato il suo ok all'uso della piazza. "Silent Hortense" sarà in esposizione a Napoli fino ad agosto 2025. Per tutte le fasi di allestimento e disallestimento dell'opera, l'area sarà sempre transennata e presidiata H24 dal personale della vigilanza.

Una versione di 7,5 metri di altezza della scultura di Plensa era stata esposta nel 2022 alla Bienal do Mercosul di Porto Alegre e successivamente al Museo Oscar Niemeyer (MON) di Curitiba, in Brasile. Le opere di Plensa sono state esposte proprio quest'anno alla Biennale di Venezia. La testa di donna gigante costerà quasi 100mila euro. Questo l'importo, infatti, del servizio di trasporto e installazione per l'esposizione temporanea. Le sculture di Plensa, artista 70enne spagnolo famoso nel mondo, esaltano le capacità e la bellezza dell'umanità.