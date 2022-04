Napoli, sul Lungomare spunta il cadavere di un uomo sugli scogli, vicino al Consolato Usa Sul Lungomare di Napoli trovato il corpo di un uomo senza vita adagiato sugli scogli nei pressi del Consolato Americano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Orrore sul Lungomare di Napoli questa mattina, dove dal mare è spuntato il corpo di un uomo senza vita adagiato sugli scogli, nei pressi del Consolato degli Stati Uniti d'America. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sulla scena si sono radunati numerosi curiosi che stanno assistendo alle operazioni condotte dalle forze dell'ordine per il recupero del corpo.

L'uomo aveva una corda attorno al collo

Il rinvenimento è avvenuto attorno alle ore 10,00 di stamattina, martedì 26 aprile 2022. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo abbia un'età di circa 30 anni. Il corpo è stato ritrovato nei pressi della statua di San Padre Pio che si trova sul lungomare in circostanze ancora da chiarire. Sembra che l'uomo avesse una corda stretta attorno al collo. Non si esclude l'ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio, ma al momento è ancora presto per dire cosa sia accaduto. Bisognerà aspettare i primi responsi della polizia scientifica e dei periti.

Il corpo ritrovato da un passante

Il cadavere è stato ritrovato da un passante che ha lanciato poi la segnalazione alle forze dell'ordine. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per capire cosa sia avvenuto e identificare la vittima. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire anche all'identità dell'uomo.