Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, come avere il bonus di 30 euro al mese per viaggiare gratis su metro, bus e funicolari Parte l’esperimento MaaS4Naples per incentivare i trasporti pubblici. Quali sono i requisiti e come funziona. Domande entro il 3 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli parte la sperimentazione del progetto MaaS4Naples, rivolto ad incentivare all'utilizzo del trasporto pubblico. Il Comune di Napoli ha pubblicato l'avviso per partecipare. Ogni mese sarà erogato un bonus per un massimo di 30 euro, che potrà essere utilizzato sotto forma di cashback per utilizzare le App del progetto: Unico Campania, MooneyGo e MaaS4UNI, programmando l’acquisto di un viaggio multi-modale attraverso l’uso di diversi mezzi di trasporto (TPL, sharing, parcheggi). A disposizione ci sono 1000 posti, appartenenti a specifiche categorie, ai quali sono destinati i contributi per l’acquisto dei servizi di mobilità offerti dalle diverse piattaforme MaaS (Mobility as a Service) partecipanti al progetto. Se si vuole partecipare, si possono presentare le domande fino al 3 novembre 2023.

Come funzionano i bonus

Il progetto MaaS4Naples nasce per incentivare comportamenti virtuosi di mobilità incrementando gli spostamenti con il trasporto pubblico locale. Possono partecipare alla sperimentazione tutti i cittadini residenti/domiciliati nell’area della Città Metropolitana di Napoli. Le domande saranno accettate in base all’ordine cronologico di invio telematico. Il Bonus mensile, sottoforma di cashback, sarà erogato per un massimo di 30,00 euro al mese. Questo importo potrà essere utilizzato sull’App alla quale il soggetto sperimentatore si è precedentemente registrato. Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate dal Piano Operativo approvato, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta.

Il progetto “MaaS Naples” è finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU e ha l'obiettivo di incentivare lo sviluppo un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati, accessibili all’utente finale attraverso un singolo canale digitale. Sull'App si troveranno diversi servizi: informazione sui mezzi di trasporto, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio.

Come partecipare al progetto MaaS4Naples

Ecco di seguito la procedura per partecipare al progetto MaaS4Naples:

Invia la tua candidatura 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝟯 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 compilando la domanda online al link: https://incentivimaas4naples.comune.napoli.it Registrati su una delle app aderenti alla sperimentazione Unico Campania, MooneyGo e MaaS4UNI; Pianifica il tuo viaggio tramite la app scelta; Effettua il tuo viaggio MaaS includendo almeno una tratta di trasporto pubblico locale fino a dicembre 2023. A partire da gennaio 2024, sarà necessario effettuare viaggi multimodali e/o con più operatori, includendo sempre almeno una tratta di trasporto pubblico locale.

il link per fare domanda per il bonus MaaS4Naples