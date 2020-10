Cittadinanza onoraria di Napoli a Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica, moglie di Dino (di cui l'anno scorso ricorreva l'anniversario dei 100 anni dalla nascita), e zia di Aurelio, patròn del Calcio Napoli (il padre Luigi era fratello di Dino). Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha voluto conferirle l'importante riconoscimento con la delibera di giunta 360 dell'8 ottobre scorso, per il “legame che la unisce alla nostra città che considera una seconda casa”.

Martha De Laurentiis rifarà il film le “Quattro giornate di Napoli”

Martha, nata Schumacher a Lancaster, negli Stati Uniti d'America, è produttrice cinematografica. Laureatasi alla Ball State Universuty di Indianapolis ha iniziato la sua carriera nel 1976 come assistente a New York prima di incontrare Dino De Laurentiis nel 1980. Con lui tre anni dopo fondò la casa di produzione Dino De Laurentiis Company con tre sedi a Wilimngton (1984), nel North Carolina, Australia(1986) e Marocco (2203). Il marito Dino, “il cui nome rimarrà scolpito nella storia del cinema”, scrive il Comune, ha realizzato “pellicole che hanno fatto epoca, come ‘Riso Amaro', e produzioni incentrate sulla storia sociale di Napoli, come l'indimenticabile “L'oro di Napoli”.

Nella sua carriera ha prodotto circa 20 film, tra cui anche la fortunata serie tv Hannibal. Dal 2010 Martha ha raccolto l'eredità di Dino e oggi è Presidente della Dino De Laurentiis Company. Tra i progetti in cantiere, “La Divina Commedia” per i 700 anni di Dante Alighieri e il remake delle "Quattro Giornate di Napoli" di Nanni Loy. È stata tra l'altro nella giuria ai Festival di Berlino, Venezia, tra gli ospiti del The Eastern Economic Forum a Vladivostok.

De Magistris: “Martha portatrice di napoletanità nel mondo”

“Martha – spiega il Comune nella delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria – è considerata portatrice della napoletanità nel mondo, perché in tanti suoi progetti appare sempre la nostra città, la sua storia, il suo costume, le sue contraddizioni, che da sempre, la contraddistinguono come luogo difficile, ma assolutamente affascinante, connotata dalla sua multietnicità, dalla sua accoglienza, dalla sua spiccata umanità. Martha De Laurentiis ben interpreta tale ultima caratteristica e proprio per il suo impegno umanitario ha ricevuto il prestigioso Honorary Doctorate Degree in Humanities ed è stata insignita per i suoi meriti dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica Italiana”. A sostegno della cittadinanza onoraria è stata fatta anche una raccolta firme di intellettuali, artisti, donne e uomini di cultura.