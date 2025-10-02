napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, camion impazzito senza freni si schianta a via Girolamo Santacroce distruggendo 10 auto

Incidente stradale in via Girolamo Santacroce al Vomero. Un camion senza freni si è schiantato contro un muro dopo una lunga corsa in discesa.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Pierluigi Frattasi
14 CONDIVISIONI
Immagine

Camion impazzito senza freni precipita in via Girolamo Santacroce, a Napoli, distrugge dieci auto in sosta e poi si schianta contro un muro. Panico questa mattina al Vomero per un violento incidente stradale. Sul posto la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito, e i vigili del fuoco. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) parla di "tragedia sfiorata. Il Governo deve intervenire subito per i controlli". Il tutto sarebbe avvenuto per un guasto ai freni del mezzo pesante.

Una mattinata di paura in via Girolamo Santa Croce a Napoli, dove, sottolinea Borrelli, "si è consumato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. La dinamica è allarmante: un camion blu ha perso il controllo, precipitando ad alta velocità, e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di automobili parcheggiate lungo la strada. L'impatto è stato violentissimo, svegliando i residenti con un forte boato. La scena ha richiamato immediatamente numerosi residenti e passanti".

Borrelli (Avs): "Tragedia sfiorata per miracolo"

Una testimonianza raccolta da una cittadina, che ha inviato le immagini al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, evidenzia la gravità della situazione e la presunta causa:

Leggi anche
Incendio a Napoli, scooter in fiamme a piazza Municipio: traffico impazzito al centro storico

“Ennesimo caso di camion con freni rotti. Che ha tamponato una macchina, motorino e un passante che per fortuna sta bene. Io sono scesa dopo circa 5 minuti e per fortuna sto bene".

La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma l'ipotesi del guasto tecnico si fa strada, alimentando forti preoccupazioni sulla mancanza di controlli adeguati sulla manutenzione dei mezzi pesanti in circolazione. "Questo incidente è l'ultima, drammatica, conferma che la tragedia è dietro l'angolo se non si interviene con urgenza," dichiara Borrelli.

Il deputato punta il dito contro le cause degli incidenti e la politica del Governo: "Troppe imprudenze, troppe mancanze, troppa superficialità e talvolta arroganza. Il Ministro dei Trasporti, Salvini, che si vantava del nuovo codice della strada, ora ha smesso di pubblicare i dati sugli incidenti che sono aumentati. È necessaria una maggiore trasparenza e un'azione immediata".

Borrelli chiede con forza misure concrete e immediate per la sicurezza stradale urbana: Più controlli rigorosi sui veicoli e sulle licenze di guida. Velocità limitata a 30 km/h nei centri urbani (introduzione delle ‘Zone 30'). Installazione di dispositivi di sicurezza come dossi e autovelox. "Non possiamo più delegare la nostra sicurezza alla fortuna. Il Governo intervenga per fermare questa escalation di pericoli prima che sia troppo tardi," conclude Borrelli.

Cronaca
Incidenti stradali
14 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, camion impazzito senza freni si schianta a via Girolamo Santacroce distruggendo 10 auto
Panico nella strada del Vomero. Sul posto la Polizia Locale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views