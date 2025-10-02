Napoli, camion impazzito senza freni si schianta a via Girolamo Santacroce distruggendo 10 auto

Camion impazzito senza freni precipita in via Girolamo Santacroce, a Napoli, distrugge dieci auto in sosta e poi si schianta contro un muro. Panico questa mattina al Vomero per un violento incidente stradale. Sul posto la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito, e i vigili del fuoco. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) parla di "tragedia sfiorata. Il Governo deve intervenire subito per i controlli". Il tutto sarebbe avvenuto per un guasto ai freni del mezzo pesante.

Una mattinata di paura in via Girolamo Santa Croce a Napoli, dove, sottolinea Borrelli, "si è consumato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. La dinamica è allarmante: un camion blu ha perso il controllo, precipitando ad alta velocità, e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di automobili parcheggiate lungo la strada. L'impatto è stato violentissimo, svegliando i residenti con un forte boato. La scena ha richiamato immediatamente numerosi residenti e passanti".

Borrelli (Avs): "Tragedia sfiorata per miracolo"

Una testimonianza raccolta da una cittadina, che ha inviato le immagini al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, evidenzia la gravità della situazione e la presunta causa:

“Ennesimo caso di camion con freni rotti. Che ha tamponato una macchina, motorino e un passante che per fortuna sta bene. Io sono scesa dopo circa 5 minuti e per fortuna sto bene".

La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma l'ipotesi del guasto tecnico si fa strada, alimentando forti preoccupazioni sulla mancanza di controlli adeguati sulla manutenzione dei mezzi pesanti in circolazione. "Questo incidente è l'ultima, drammatica, conferma che la tragedia è dietro l'angolo se non si interviene con urgenza," dichiara Borrelli.

Il deputato punta il dito contro le cause degli incidenti e la politica del Governo: "Troppe imprudenze, troppe mancanze, troppa superficialità e talvolta arroganza. Il Ministro dei Trasporti, Salvini, che si vantava del nuovo codice della strada, ora ha smesso di pubblicare i dati sugli incidenti che sono aumentati. È necessaria una maggiore trasparenza e un'azione immediata".

Borrelli chiede con forza misure concrete e immediate per la sicurezza stradale urbana: Più controlli rigorosi sui veicoli e sulle licenze di guida. Velocità limitata a 30 km/h nei centri urbani (introduzione delle ‘Zone 30'). Installazione di dispositivi di sicurezza come dossi e autovelox. "Non possiamo più delegare la nostra sicurezza alla fortuna. Il Governo intervenga per fermare questa escalation di pericoli prima che sia troppo tardi," conclude Borrelli.