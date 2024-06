video suggerito

Napoli, cambiano i comandanti dei reparti di Polizia Locale: tutte le nomine Sono 32 nel complesso le nuove nomine tra Comandanti e vice. Tutte le assegnazioni dei nuovi incarichi in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Cambiano i Comandanti delle Unità Operative della Polizia Locale di Napoli. Confermati gli ufficiali di maggiore esperienza, ma spazio anche ai giovani, tra neo-assunti e chi ha fatto la progressione interna l'anno scorso o ha superato da agente il concorso esterno. Alle nuove leve sono state affidate per la prima volta posizioni di comando. Si tratta di giovani ufficiali, bravi e competenti, che si sono distinti nei primi anni e mesi di servizio, che sono stati premiati con il conferimento di incarichi di responsabilità.

La decisione è stata assunta dal Comandante Generale Ciro Esposito, con alcuni ordini di servizio firmati ad inizio giugno. Scelta condivisa con il sindaco Gaetano Manfredi e il direttore generale Pasquale Granata, che in questi mesi si è molto impegnato per il rafforzamento del corpo. Sono stati assegnati i nuovi incarichi di Comando delle Unità Operative, anche in attuazione delle attribuzioni delle funzioni di Elevata Qualificazione, ex posizioni organizzative.

Sono 32 nel complesso, a quanto apprende Fanpage.it, le nuove nomine tra Comandanti e vice. Tra le novità anche l'accorpamento dei vecchi reparti UO Tesma, Pic e Polizia Ambientale, fusi nella nuova Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, affidata alle mani esperte del Comandante Gabriele Salomone, affiancato dal vice Giuseppe Zullo.

Le new entry al comando dei reparti

Quattro le new entry. Tra queste, il Sotto Tenente Vincenzo Pagano, che va a guidare l'Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio. All'Uo Infortunistica Stradale, altro settore strategico e delicatissimo del Corpo dei Caschi Bianchi, arriva il Sotto Tenente Vincenzo Cirillo. Al Comando dell'Amministrativa, che si occupa di multe, sanzioni e contestazioni, va il Sotto Tenente Salvatore Sebillo. Mentre al Sotto Tenente Alessandro Autore è stato assegnato il comando dell'Uo Motociclisti e Polizia Turistica.

Confermati negli incarichi gli ufficiali di maggiore esperienza. Tra questi i Comandanti dell'Uo San Lorenzo, il Maggiore Gaetano Frattini, dell'Uo Avvocata, il Maggiore Vincenzo Di Stazio, e dell'Uo Secondigliano, il Tenente Colonnello Luigi Cardillo, che dovrebbero andare in pensione quest'anno.

L'elenco dei Comandanti e dei vice di tutti i reparti

Di seguito tutte le nomine dei Comandanti e dei vice dei reparti della Polizia Municipale di Napoli:

Servizio Polizia Locale

Uo Affari Generali e Controlli Interni: maggiore Sabina Pagnano

Uo Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali Maggiore: Gabriele Salomone; vice-comandante Sotto Tenente Giuseppe Zullo

Tutela Edilizia e Patrimonio: Sotto Tenente Vincenzo Pagano; vice-comandante Sotto Tenente Antonio D'Angelo

Aeroporto: vice-comandante Capitano Mariano Gioia

Servizio Attività Amministrative

Amministrativa: Sotto Tenente Salvatore Sebillo

Gestione Parco Veicolare: Capitano Luigi Avolio

Coordinamento Strategico Operativo

Uo Chiaia: Maggiore Bruno Capuano; vice-comandante Sotto Tenente Anna Vitale

Uo Avvocata: Maggiore Vincenzo Di Stazio; vice-comandante Capitano Luigi Ascione

Uo Stella Maggiore: Gaetano Vassallo; vice-comandante Sotto Tenente Nicola Cigliano

Uo San Lorenzo: Maggiore Gaetano Frattini; vice-comandante Sotto Tenente Mario Cicchella

Uo Vomero: Maggiore Alfredo Marraffino; vice-comandante Capitano Gennaro Chianese

Uo San Giovanni: Maggiore Massimo Giobbe; vice-comandante Sotto Tenente Anna Coppola

Uo Secondigliano: Tenente Colonnello Luigi Cardillo; vice-comandante Sotto Tenente Fabiana Faticati

Uo Scampia: Maggiore Enrico Del Gaudio; vice-comandante Capitano Gustavo Rusconi

Uo Soccavo: Maggiore Luigi Guarino; vice-comandante Sotto Tenente Maria Grazia Di Rosa

Uo Fuorigrotta: Maggiore Maurizio Guerra; vice-comandante Sotto Tenente Giuseppe De Stefano

Uo Infortunistica Stradale: Sotto Tenente Vincenzo Cirillo

Uo Motociclisti e Polizia Turistica: Sotto Tenente Alessandro Autore

Uo Comunicazione e Servizi Informatici: Maggiore Ciro Guadagnino, vice-comandante Capitano Lucio Sarnacchiaro